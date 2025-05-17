СМИ сообщили о допросе Секретной службой экс-главы ФБР из-за призыва к убийству Трампа
Секретная служба США допросила экс-директора ФБР Джеймса Коми после его поста в соцсетях, в котором увидели призыв к убийству американского президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщила газета The New York Times.
По данным газеты, допрос, на который Коми согласился добровольно, состоялся в офисе Секретной службы в Вашингтоне.
«Я не знал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому я удалил пост», — объяснил он.
Критики администрации Трампа считают, что его команда раздула скандал, чтобы использовать его как повод для преследования одного из предполагаемых «врагов» американского президента, пишет газета.
Ранее, 15 мая, Дональд Трамп – младший обвинил экс-директора ФБР в призыве убить президента США. Цифра 87 среди членов преступных группировок США часто означает «убить», а Трамп является 47-м американским президентом.
Позднее 16 мая обвинение поддержал и сам президент Трамп. При этом он добавил, что для Коми это повлекло «сильные» последствия.