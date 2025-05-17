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СМИ сообщили о допросе Секретной службой экс-главы ФБР из-за призыва к убийству Трампа

NYT: Секретная служба допросила экс-главу ФБР из-за «призыва» к убийству Трампа
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Фото: ТАСС/MICHAEL REYNOLDS
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Секретная служба США допросила экс-директора ФБР Джеймса Коми после его поста в соцсетях, в котором увидели призыв к убийству американского президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщила газета The New York Times.

По данным газеты, допрос, на который Коми согласился добровольно, состоялся в офисе Секретной службы в Вашингтоне.

«Я не знал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому я удалил пост», — объяснил он.

Критики администрации Трампа считают, что его команда раздула скандал, чтобы использовать его как повод для преследования одного из предполагаемых «врагов» американского президента, пишет газета.

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Ранее, 15 мая, Дональд Трамп – младший обвинил экс-директора ФБР в призыве убить президента США. Цифра 87 среди членов преступных группировок США часто означает «убить», а Трамп является 47-м американским президентом.

Позднее 16 мая обвинение поддержал и сам президент Трамп. При этом он добавил, что для Коми это повлекло «сильные» последствия.

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