Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми в угрозе убийством
Президент США Дональд Трамп 16 мая обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в угрозе убийством после его публикации изображения ракушек, показывающих число 8647.
«Он точно знал, что это значит. Даже ребенок знает. <...> Он не был достаточно компетентен, но не настолько, чтобы не знать, что это значит», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
При этом Трамп добавил, что для Коми это повлекло «сильные» последствия.
15 мая Дональд Трамп – младший обвинил экс-директора ФБР в призыве убить президента США. Цифра 87 среди членов преступных группировок США часто означает «убить», а Трамп является 47-м американским президентом.