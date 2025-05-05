Скала обреченных: «Алькатрас» возобновит работу по указу Трампа

В понедельник, 5 мая, президент США Дональд Трамп распорядился восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму строгого режима «Алькатрас», которая находится на одноименном острове. По его словам, это решение должно помочь обезопасить американский народ от жестоких рецидивистов-преступников, многие из которых находятся в стране нелегально. Тюрьма прославилась как место заключения самых опасных убийц, воров, насильников и гангстеров, из которого невозможно сбежать. О ней было снято несколько фильмов. Подробнее о том, что побудило Трампа распорядиться открыть «Алькатрас» и что известно об этом месте, — в материале «Известий».

Почему Трамп приказал открыть легендарную тюрьму «Алькатрас»

Дональд Трамп продолжает будоражить мир своими реформами, которые должны «сделать Америку снова великой». В понедельник, 5 мая, он приказал отреставрировать и вновь открыть тюрьму «Алькатрас», работа которой была прекращена в 1963 году. Заявление об этом Трамп разместил на странице в социальной сети Truth Social.

В своем сообщении он отметил, что обновленное учреждение будет предназначено для содержания самых опасных преступников страны, включая рецидивистов и нелегальных мигрантов с криминальным прошлым. По его словам, открытие тюрьмы станет «символом закона, порядка и справедливости».

«Восстановить и открыть «Алькатрас»! Слишком долго Америка страдала от злобных, жестоких рецидивистов-преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме страданий и мучений. Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы без колебаний сажали самых опасных преступников в тюрьму и держали их подальше от тех, кому они могли причинить вред. Так и должно быть», — написал президент США.

Фото: Global Look Press/Hans Blossey

Трамп также добавил, что страна больше не намерена терпеть тех, кто сеет зло, кровопролитие и хаос на улицах американских городов. Американский лидер поручил федеральному бюро тюрем, министерству юстиции, ФБР и министерству внутренней безопасности незамедлительно приступить к реализации этого проекта. Он также выразил недовольство судьями, включая и тех, кого сам назначил, за препятствование депортации подозреваемых членов банд и ограничение действий правоохранительных органов.

Реализация этого решения, по оценкам экспертов, будет сложной и затратной, поскольку потребуется масштабная реконструкция острова и инфраструктуры для обеспечения безопасности и содержания заключенных. Тем не менее представители бюро тюрем заявили о готовности выполнить указ президента.

Возрождение «Алькатраса» вызвало широкий резонанс в обществе и СМИ, так как тюрьма имеет репутацию одного из самых суровых исправительных учреждений в истории США. Критики, включая бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, осудили этот шаг, назвав его несерьезным и отметив, что «Алькатрас» в настоящее время является национальным парком и туристическим объектом.

Тюрьма «Алькатрас»: где находится и что о ней известно

Тюрьма «Алькатрас» расположена на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Остров находится примерно в 2 км от берега, что вместе с холодной водой и сильными течениями делало побег из заключения практически невозможным. Главный корпус тюрьмы был построен в 1910–1912 годах как военное учреждение, а в 1934 году, после реконструкции и повышения уровня безопасности, «Алькатрас» стал федеральной тюрьмой под управлением министерства юстиции США и Федерального бюро тюрем.

Фото: Global Look Press/Hans-Peter Marschall

Почти за 30 лет работы «Алькатрас» приобрел репутацию самой надежной и строгой тюрьмы в США. За это время было зафиксировано 36 попыток побега, ни одна из которых не увенчалась однозначным успехом.

В 1963 году из-за высоких затрат на содержание и ухудшения состояния зданий тюрьма была закрыта. После этого «Алькатрас» превратился в музей и стал одной из самых популярных туристических достопримечательностей Сан-Франциско. Сегодня туристы могут посетить остров, увидеть камеры, карцеры, столовую, внутренний двор и ознакомиться с историей и легендами, связанными с этим местом.

Самые известные заключенные «Алькатраса»

Тюрьма «Алькатрас» была создана как одно из наиболее охраняемых мест на планете, поэтому ее подопечными с 1934 по 1963 год становились самые известные и жестокие преступники того времени.

Среди них Аль Капоне, легендарный гангстер из Чикаго, который попал в это исправительное учреждение в год его открытия. Если в других тюрьмах мафиози имел значительное влияние, мог подкупать охрану и продолжать вести дела прямо из камеры, то в «Алькатрасе» коррупция отсутствовала, поэтому итальянец оказался полностью отрезанным от мира и даже от других заключенных. Кроме того, он был одним из немногих обитателей тюрьмы, которые проходили психиатрическое лечение — сифилис разрушал его разум. Аль Капоне часто жаловался на слуховые галлюцинации и старался держаться подальше от людей.

Портрет американского преступника Аль Капоне. 1930 год Фото: Global Look Press/IMAGO

Джордж «Машинган» Келли, или Джордж Барнс, — известный грабитель банков и похититель людей — также отбывал значительную часть своего наказания в «Алькатрасе». Несмотря на громкую репутацию в мире гангстеров, пребывание в этой тюрьме сделало преступника более спокойным: только в первое время «пулеметчик» пытался поддерживать авторитет, однако в дальнейшем строгий режим и система контроля привели его к смирению. Келли начал работать в библиотеке и снискал уважение персонала учреждения за дисциплину.

«Алькатрас» сломал волю и другого известного преступника, Роя Гардинера , который до попадания в островную тюрьму успешно сбегал из исправительных учреждений, а однажды улизнул из охраняемого поезда. Суровые условия и изоляция так сильно сказались на психике Роя Гардинера, что он больше никогда не предпринимал попыток побега. Позднее хитрый разбойник признался, что «Алькатрас» стал тем местом, где он впервые почувствовал себя по-настоящему заключенным.

Но больше всего своей попыткой покинуть остров прославились Фрэнк Моррис и братья Энглин.

Моррис был признан гениальным стратегом с IQ выше 130. Его криминальная жизнь началась еще в детстве, а в более зрелом возрасте его уличили в хранении наркотиков и вооруженных нападениях.

Муляжи человеческих голов, использовавшиеся для обмана охранников во время побега из тюрьмы заключенных Фрэнка Морриса, Джона Энглина и его брата Кларенса Энглина Фото: Global Look Press/Ferrari

Братья Джон и Кларенс Энглины попали в поле зрения полиции после многократных краж, угонов авто, налетов на дома и предприятия. До «Алькатраса» они уже совершали успешные попытки побега, в том числе из тюрьмы в Ливенворте, штат Канзас. На остров они попали поодиночке и в разное время — Джон 24 октября 1960 года, Кларенс — 10 января 1961-го.

Были в легендарной истории и четвертый соучастник — Аллен Уэст, но он не смог вовремя выбраться из камеры в ночь побега.

Заговорщики в течение нескольких месяцев изучали распорядок тюрьмы и сопоставляли детали плана, расширяли вентиляционные шахты с помощью самодельных инструментов, делали копии решеток и манекены из папье-маше. С 11 на 12 июня 1962 года они выбрались через служебный коридор и отплыли на самодельном плоту. Их тела так и не были найдены, что породило множество теорий заговора о том, что им удалось бежать, но доподлинно об этом ничего не известно.

Теории заговора, связанные с «Алькатрасом»

Побег Морриса и братьев Энглин был успешным

Согласно официальной версии, Фрэнк Моррис и братья Энглин в 1962 году утонули в холодных водах залива. Однако родственники братьев утверждали, что после те отправляли им открытки и фотографии, а в 2013-м ФБР даже получило письмо якобы от Морриса. Также в 1975 году, если верить туристам, Джон Энглин был замечен в Бразилии.

Фото: Global Look Press/Frank Lee Morris

В 2015 году появилось фото двух мужчин, якобы братьев Энглин, живущих на ферме в Южной Америке. Если верить этой теории, побег заключенных удался, но правительство скрыло это, чтобы сохранить авторитет «неприступной тюрьмы».

«Алькатрас» — не тюрьма, а объект для психологических экспериментов

Популярно мнение, что «Алькатрас» служил полигоном для проведения экспериментов над заключенными: на них тестировали влияние изоляции, воздействия тишины и лишения сна. В качестве аргумента приводится камера № 13, где якобы применялась сенсорная депривация (полный мрак, холод и тишина), она также упоминается в мемуарах бывших сидельцев. Кроме того, узники нередко упоминали о галлюцинациях, слуховых расстройствах и полной потере ориентации.

Остров охраняют акулы

Ходила легенда, что воды залива вокруг «Алькатраса» кишат агрессивными акулами, и это было одной из причин, почему побег невозможен. Согласно теории заговора, такой миф могло распространять само правительство США, чтобы запугать заключенных и погасить их желание сбегать вплавь. На самом деле в заливе действительно водятся леопардовые акулы, но они не опасны для человека.

Фото: Global Look Press/Ingo Schulz

Тайные подземные туннели

Есть версии, что под тюрьмой распложены секретные подземные ходы и бункеры, построенные еще во времена, когда остров был военной крепостью. Кто-то верит, что заключенных переводили через них тайно или даже использовали такие проходы для секретных операций.

«Алькатрас» закрыли, чтобы скрыть правду

Официально тюрьму закрыли в 1963 году из-за высокой стоимости содержания, но бытует мнение, что настоящей причиной стала утечка информации: либо побег действительно удался, либо стали известны незаконные эксперименты и пытки.

Фильмы об «Алькатрасе»

Кадр из фильма «Побег из Алькатраса», 1979 год Фото: Paramount Pictures

Величественная тюрьма вдохновила Голливуд на создание десятков захватывающих картин о попытках побега, включая популярные «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом и «Скала» с Шоном Коннери, а на острове Алькатрас разворачиваются ключевые события «Книги Илая» и «Люди Икс. Последняя битва».