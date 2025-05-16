Дональд Трамп – младший обвинил экс-директора ФБР в призыве к убийству президента

Дональд Трамп – младший в четверг, 15 мая, обвинил экс-директора ФБР Джеймса Коми в призыве убить президента США Дональда Трампа.

«Просто Джеймс Коми призывал убить моего отца. Вот кому поклоняются демократические СМИ», — написал Трамп-младший на своей странице в Х (бывш. Twitter).

Так он прокомментировал публикацию Коми с ракушками, которыми были выложены цифры 86 и 47. Цифра 87 среди членов преступных группировок США часто означает «убить», а Трамп является 47-м американским президентом.

Ранее, 30 января, Дональд Трамп – младший предложил снова открыть тюрьму Алькатрас для нелегальных мигрантов. Так он прокомментировал новостной пост пользователя соцсети, в котором утверждалось, что Трамп подпишет указ о подготовке до 30 тыс. мест в тюрьме Гуантанамо для преступников из числа нелегальных мигрантов.