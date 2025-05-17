NBC узнал о планах США по переселению палестинцев в Ливию

Администрация президента США Дональда Трампа готовит план по переселению миллиона палестинцев из сектора Газа в Ливию в обмен на разморозку нескольких миллиардов долларов. Об этом 16 мая сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Обмен на переселение палестинцев администрация [американского лидера] потенциально выделит Ливии миллиарды долларов из средств, которые США заморозили более 10 лет назад», — следует из публикации.

Кроме того, в США рассматривают возможность предложить палестинцам бесплатное проживание, стипендию и другие финансовые стимулы.

Авторы материала выразили мнение, что переезд в Ливию такого количества людей может оказать на нее огромную нагрузку. Также сложность заключается и в самом желании палестинцев покинуть родину.

При этом по данным издания о плане осведомлен Израиль.

Ранее, в феврале, Трамп заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа в более пригодные для жизни места в Египте или Иордании. Он предложил предоставить палестинцам новое место, которое будет построено за счет других сторон.

14 апреля премьер-министр и глава министерства иностранных дел (МИД) в правительстве Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед Мустафа сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) обсудили необходимость восстановления сектора Газа без переселения ее жителей на встрече в Люксембурге.