В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) обсудили необходимость восстановления сектора Газа без переселения ее жителей на встрече в Люксембурге. Об этом 14 апреля сообщил премьер-министр и глава министерства иностранных дел (МИД) в правительстве Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед Мустафа.

«Мы также обсудили настоятельную необходимость восстановления Газы без выселения ее жителей, и это очень важно», — сказал он в ходе пресс-конференции, трансляция опубликована на YouTube-канале Associated Press (AP).

Кроме того, Мустафа назвал встречу с министрами ЕС «первым в истории диалогом на высшем уровне». По его словам, ПНА в настоящее время налаживает стратегическое партнерство с Евросоюзом.

Еврокомиссар по делам Средиземноморья Дубравка Шуица, в свою очередь, рассказала, что программа Еврокомиссии (ЕК) направлена на поддержку палестинского народа в построении устойчивого будущего.

«Речь идет о создании рабочих мест и содействии долгосрочной социальной и экономической стабильности. Хорошо функционирующая и реформированная Палестинская администрация должна играть центральную роль в постконфликтном управлении Газой», — заявила Шуица.

Ранее в этот день ЕК разработала программу помощи ПНА в размере €1,6 млрд. Средства выделят для финансирования сектора услуг, восстановления и стабилизации обстановки на Западном берегу реки Иордан, поддержки частного сектора. Многолетняя комплексная программа рассчитана на 2025–2027 годы.

Президент США Дональд Трамп 4 февраля заявил, что беженцев лучше переселить из сектора Газа в более пригодные для жизни места в Египте или Иордании. По его словам, это две страны, которые неоднократно отвергали идею приема большого числа палестинских беженцев. Или в «другие места», которые «могут быть очень красивыми, безопасными и приятными».