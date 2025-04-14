ЕК подготовила программу помощи палестинцам на €1,6 млрд

Еврокомиссия (ЕК) разработала программу помощи Палестинской национальной администрации (ПНА) в размере €1,6 млрд. Об этом в понедельник, 14 апреля, ЕК сообщила на своем официальном сайте.

«Сегодня по случаю первого в истории политического диалога высокого уровня между Евросоюзом и Палестинской администрацией Еврокомиссия предлагает многолетнюю комплексную программу поддержки стоимостью до €1,6 млрд для содействия восстановлению и повышению устойчивости Палестины», — говорится в публикации.

Средства выделят для финансирования сектора услуг, восстановления и стабилизации обстановки на Западном берегу реки Иордан, поддержки частного сектора. Многолетняя комплексная программа рассчитана на 2025–2027 годы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Антальском дипломатическом форуме, который прошел с 11 по 13 апреля, заявил, что мир на Ближнем Востоке невозможен без создания независимого палестинского государства. Он также призвал всех членов международного сообщества, особенно Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), взять на себя ответственность, «остановить кровопролитие и поддержать палестинский народ».