Диетолог назвала последствия употребления сырокопченой колбасы

Гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что из-за употребления сырокопченой колбасы могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

В беседе с «Радио 1» в пятницу, 16 мая, специалист отметила, что копченая колбаса имеет яркий вкус, из-за которого люди привыкают к не совсем полезным продуктам.

Дианова подчеркнула, что этот продукт не является чистым мясом, его нельзя сравнивать с рыбой или курицей. Из-за злоупотребления таким продуктом может развиться мочекаменная болезнь.

«Именно яркий, соленый, концентрированный вкус нарушает определенный механизм в организме, и появляются камушки», — объяснила она.

Диетолог указала на то, что злоупотребление промышленными продуктами с ярким вкусом провоцирует повышение порога восприятия, из-за этого забиваются рецепторы, которые затем фактически отмирают.

Дианова добавила, что сырокопченая колбаса вреднее вареной, поскольку в ней содержится большое количество концентратов, добавления крови и субпродуктов, пишет «Москва 24». Калорийность такого изделия в 2,5–3 раза больше, чем, например, у куриного мяса.

1 апреля гастроэнтеролог Сергей Лопатин предупредил об опасности вяленой рыбы. По его словам, вяленая, копченая и соленая рыба, колбаса и другие мясные деликатесы кустарного производства могут быть источниками ботулизма. Токсин может вызвать паралич мышц, в том числе дыхательных, что в некоторых случаях приводит к смерти, сообщает 360.ru.

В марте опрос показал, что в основном россияне предпочитают есть хлеб с колбасой или сыром. 62% опрошенных выбирают вареную колбасу, 36% — варено-копченую, 26% — сырокопченую (прошутто, сервелат), 25% — полукопченую («Краковская», «Кремлевская»), пишет RT. Сыр с хлебом едят 87% респондентов, бутерброды с зеленью и овощами выбирает 41%, с филе курицы или индейки — 37%, с рыбой — 34%.

Летом 2024 года стало известно, что московские заводы в год выпускают более 278 тыс. т копченых и вареных колбас. В столице ежедневно изготавливают порядка 407 т копченых колбас, в год этот показатель составляет 147 тыс. т.