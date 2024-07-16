Заводы в Москве выпускают свыше 278 тыс. т колбас в год

Московские заводы в год выпускают более 278 тыс. т копченых и вареных колбас. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

По его словам, в столице ежедневно изготавливают порядка 407 т копченых колбас, в год этот показатель составляет 147 тыс. т, пишет сайт kp.ru. Также в день столичные предприятия делают около 364 т вареных колбас, это более 131 тыс. т ежегодно, сообщает RT.

Он добавил, что городские власти продолжают стимулировать развитие промышленности, предоставляя поддержку производствам. Сейчас для фабрик доступно более 20 инструментов, отмечает 360.ru. С их помощью компании улучшают качество продукции, расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска, сообщает «Москва 24».

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные предприятия при поддержке города разрабатывают и наращивают выпуск инновационной продукции. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» не облагаются такими налогами, как имущественный, земельный, транспортный, в то время как налог на прибыль для участников составляет 2%.