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Шеф-повар дал советы по выбору и приготовлению докторской колбасы

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Самое главное — тщательно контролировать время приготовления докторской колбасы и не перегревать ее, чтобы она сохраняла свою сочность, рассказал шеф-повар ресторана La Pigeon Леонид Конобрицкий гастрономическому дзен-каналу проекту«Известий» «Еда без границ».

При покупке внимательно изучите внешний вид продукта — качественная докторская должна иметь однородный цвет без пятен и темных включений. Поверхность у нее будет гладкой, а форма — равномерной. Также обратите внимание на аромат: у хорошей колбасы он должен быть приятным, без посторонних «химических» нот.

«Что касается консистенции, то при нажатии на срез колбасы она должна быть упругой, не слишком мягкой и не слишком жесткой. Внутренняя структура должна быть однородной. Непременно проверьте дату изготовления и срок годности, ведь свежие продукты всегда предпочтительнее», — объяснил Конобрицкий.

Важно читать состав на этикетке. Хорошая докторская должна содержать минимальное количество добавок, искусственных красителей и консервантов.

«Чем меньше компонентов, тем лучше, — поделился опытом шеф-повар. — Отдавайте предпочтение известным и надежным производителям, которые уже зарекомендовали себя на рынке, так как они часто придерживаются высоких стандартов качества».

С докторской колбасой можно приготовить многослойные сложные сэндвичи, сделать с ней пасту, добавить в запеканку с картофелем или в яичницу. При этом очень важно, чтобы исходный продукт был высокого качества.

«Если обжарить колбасу до золотистого цвета, чтобы она стала немного хрустящей, то затем ее можно подавать с разными кашами, пастами и овощным рагу, — посоветовал эксперт. — Помню, в детстве бабушка тушила капусту с вареной колбасой, и это был мой фаворит».

Больше советов от шеф-поваров и эксклюзивных рецептов можно узнать прочитатьв дзен-канале «Известий» «Еда без границ».

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