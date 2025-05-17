Психолог рассказала о способах борьбы со стрессом

Дыхательная гимнастика и медитация помогут справиться со стрессом. Об этом рассказала «Известиям» психолог клиники «Аксона», врач высшей категории Анжелика Еременко 17 мая.

Эксперт отметила, что стресс — это естественная реакция организма на события в жизни, которые человек не хочет понять и принять.

«Каждый человек хочет жить стабильно, но это иллюзия. Стабильность невозможна, так как наша задача как биологического вида и части природы, развиваться и познавать себя и мир. Ведь и в природе стабильность невозможна и идет постоянное движение: весну сменяет лето, растения и животные меняются, дают начало новым видам и приспособляются к новым вызовам окружающей среды», — добавила она.

По ее словам, среди действенных методик по борьбе со стрессом — дыхательная гимнастика. Необходимо сделать вдох, задержать дыхание на четыре счета, затем выдохнуть. При этом выдох должен быть длиннее чем вдох.

«Повторять это упражнение надо не менее 10 раз. Дыхание — основа жизни и необходимо для обменных процессов всего организма, в первую очередь мозга. Когда вы делаете данную гимнастику, мысли сосредотачиваются на работе организма, и становится легче. Кроме того, отлично включаются обменные процессы, улучшается самочувствие не только на ментальном, но и на физическом уровне», — объяснила она.

Вторая практика — включить приятную музыку (классику, джаз, современные мелодии), завязать глаза и начать двигаться под мелодию. Можно танцевать, делать любые движения, которые должны быть абсолютно разные. Необходимо двигаться так, как хочется, при желании можно лечь на пол. Таким образом снимаются все телесные зажимы, переключается внимание на правильную работу всех органов, снимается стресс, уточнила врач.

Также она посоветовала практику из хатха-йоги — асану «Шавасана», которая буквально переводится с санскрита как «поза трупа».

«Надо лечь на плоскую поверхность — дома это может быть простой ковер, но поверхность должна быть ровной. Руки положить вдоль тела ладонями вверх, ноги расставить на ширине плеч. Далее сосредоточить внимание на дыхании, дышите ровно и глубоко. Следующим этапом постепенно начинайте расслаблять мышцы – начиная с макушки и заканчивая расслаблением пальцев ног. Делайте данную практику от пяти до 10 минут. Вы почувствуете легкость и спокойствие — ваше тело восстановится, а мысли будут ясными», — сказала Еременко.

Овладение такими методиками поможет справиться с активной фазой стресса. Если на протяжении двух-трех недель симптомы стресса не уходят, то стоит обратиться к психологу, психотерапевту.

Раннее, 26 апреля, врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал «Известиям», что слишком частое использование смартфонов и компьютеров может повысить уровень стресса. Кроме того, чрезмерное потребление кофеина, который содержится в кофе, чае, шоколаде, может усилить тревогу и навредить сну.