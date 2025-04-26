Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 45 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
Мир
В Кремле опровергли обсуждение авиасообщения с США на переговорах с Уиткоффом
Армия
Спецназ Росгвардии уничтожил технику ВСУ в Харьковской области
Мир
Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты
Мир
Трамп пообещал рассмотреть дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика
Мир
В Молдавии указали на переписывание истории Санду при финансировании ЕС
Мир
Посол РФ в ФРГ допустил возможность сделки с США по ремонту «Северных потоков»
Армия
Силы ПВО за полчаса сбили четыре дрона ВСУ над Крымом
Мир
Ким Чен Ын спустил на воду эсминец для борьбы с «империалистическими пиратами»
Происшествия
Российские военные сообщили о невозможности спасти иконы из «Нового Иерусалима»
Мир
McDonald’s подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ
Мир
СМИ сообщили о готовности США помочь «коалиции желающих» по Украине
Общество
Верховный суд разрешил ножи для самообороны и защиты детей против группы лиц
Происшествия
Киркоров получил ожог от загоревшегося рукава рубашки во время концерта
Спорт
ФК «Реал Мадрид» опроверг заявления об отказе от участия в финале Кубка Испании
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание до +8 градусов в Москве 26 апреля
Мир
Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности

Врач дал советы по укреплению нервной системы

Врач Семирядов: чрезмерное использование смартфона повышает уровень стресса
0
EN
Фото: TASS/Frank May
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Нервной системе вредит длительное использование гаджетов и чрезмерное потребление кофеина, рассказал «Известиям» 26 апреля врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов. Он объяснил, что еще негативно влияет и дал несколько советов.

По его словам, слишком частое использование смартфонов и компьютеров может повысить уровень стресса.

«Избыточное время, проведенное у экрана, связано с ухудшением психологического благополучия и повышением уровня стресса у взрослых и детей. Кроме того, время, проведенное за экраном, может негативно влиять на сон, что также может привести к повышенному уровню стресса», — уточнил он.

Кроме того, чрезмерное потребление кофеина, который содержится в кофе, чае, шоколаде, может усилить тревогу и навредить сну.

«У людей разные пороги переносимости кофеина. Если он делает вас нервным или тревожным, сократите потребление, заменив кофе или энергетические напитки на кофе без кофеина, травяной чай или воду», — посоветовал эксперт.

В то же время он отметил, что увеличение подвижности, спорт могут помочь уменьшить уровень стресса и улучшить настроение. Начать можно с легких занятий, таких как ходьба или езда на велосипеде.

Сила вся в капусте: какие фрукты и овощи спасут от гиповитаминоза
Эксперты рассказали о необходимости восполнить в феврале дефицит витаминов С, А, D и группы B

Кроме того, проведение большего количества времени на свежем воздухе может помочь снизить стресс. Полезны пешие прогулки и кемпинг. Также нервной системе помогают дыхательные практики и медитации.

Важен полноценный отдых и перерывы в рабочее время. Эксперт посоветовал делать перерывы по 5–10 минут каждые полчаса-час. По его мнению, следует завести планировщик задач, благодаря которому человек будет спокоен и уверен, что ничего не упустил. К тому же, следует ложиться спать в одно и то же время, желательно до 23 часов.

Говоря о средствах, которые могут помочь, он выделили L-теанин.

«Аминокислота L-теанин, содержащаяся в листьях китайской камелии, обладает рядом полезных эффектов, самыми важными среди которых являются снижение чувства тревоги и раздражительности, а также повышение концентрации внимания. Вещество не является стимулятором, при этом, способствует активации мозговой деятельности и улучшению эмоционального состояния», — объяснил Семирядов.

Кроме того, настойка валерианы вызывает умеренно выраженный успокоительный эффект, облегчает наступление естественного сна. Настойка пустырника является одним из наиболее распространенных седативных средств, она эффективна как при приеме в дневное время, так и в ночное.

«Витамины и минералы в повышенных дозировках при стрессе рекомендуется использовать, если стресс длится какое-то время, более нескольких часов. Они принимаются курсами и имеют накопительный эффект. Хотя и при однократном стрессе допустим курс в несколько дней для минимизации последствий, ведь стресс «сжигает» запасы некоторых витаминов и минералов. Большинству людей я рекомендую принимать базовые добавки постоянно: витаминно-минеральный комплекс, омега-3, витамин D, магний», — добавил врач-диетолог.

Он обратил внимание на то, что тревога, депрессия, усталость и плохая концентрация внимания являются признаками дефицита витамина B. Такие витамины обеспечивают клетки мозга энергией и являются важными кофакторами, необходимыми для создания нейротрансмиттеров.

«Исследования показали, что витамин С снижает уровень гормонов стресса в крови, а также снижает другие типичные показатели физического и эмоционального стресса, такие как потеря массы тела, увеличение надпочечников, уменьшение размеров вилочковой железы и селезенки», — отметил нутрициолог.

Вместе с тем магний — один из наиболее важных и незаменимых для тела и здоровья минералов. Он улучшает работу нервной системы, качество сна, благотворно влияет на гормональный фон, обладает профилактическим эффектом в отношении онкологии.

По словам Семирядова, ромашковый чай используется для лечения бессонницы, стресса и беспокойства, напиток с мелиссой тоже успокаивает, снижает уровень кортизола.

При этом можно попробовать ароматерапию. Среди эфирных масел, которые стоит использовать при стрессах и тревоге: роза, нероли, сандаловое дерево, иланг-иланг, герань, жасмин, лаванда.

Ранее, 24 апреля, эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова рассказала «Известиям», что тем, кто весной сталкивается с сонливостью и снижением настроения, помогут щадящие физические нагрузки, легкое питание с достаточным содержанием витаминов, соблюдение режима сна. По ее словам, особенно подвержены весенней астении жители городов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025