Врач дал советы по укреплению нервной системы

Нервной системе вредит длительное использование гаджетов и чрезмерное потребление кофеина, рассказал «Известиям» 26 апреля врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов. Он объяснил, что еще негативно влияет и дал несколько советов.

По его словам, слишком частое использование смартфонов и компьютеров может повысить уровень стресса.

«Избыточное время, проведенное у экрана, связано с ухудшением психологического благополучия и повышением уровня стресса у взрослых и детей. Кроме того, время, проведенное за экраном, может негативно влиять на сон, что также может привести к повышенному уровню стресса», — уточнил он.

Кроме того, чрезмерное потребление кофеина, который содержится в кофе, чае, шоколаде, может усилить тревогу и навредить сну.

«У людей разные пороги переносимости кофеина. Если он делает вас нервным или тревожным, сократите потребление, заменив кофе или энергетические напитки на кофе без кофеина, травяной чай или воду», — посоветовал эксперт.

В то же время он отметил, что увеличение подвижности, спорт могут помочь уменьшить уровень стресса и улучшить настроение. Начать можно с легких занятий, таких как ходьба или езда на велосипеде.

Кроме того, проведение большего количества времени на свежем воздухе может помочь снизить стресс. Полезны пешие прогулки и кемпинг. Также нервной системе помогают дыхательные практики и медитации.

Важен полноценный отдых и перерывы в рабочее время. Эксперт посоветовал делать перерывы по 5–10 минут каждые полчаса-час. По его мнению, следует завести планировщик задач, благодаря которому человек будет спокоен и уверен, что ничего не упустил. К тому же, следует ложиться спать в одно и то же время, желательно до 23 часов.

Говоря о средствах, которые могут помочь, он выделили L-теанин.

«Аминокислота L-теанин, содержащаяся в листьях китайской камелии, обладает рядом полезных эффектов, самыми важными среди которых являются снижение чувства тревоги и раздражительности, а также повышение концентрации внимания. Вещество не является стимулятором, при этом, способствует активации мозговой деятельности и улучшению эмоционального состояния», — объяснил Семирядов.

Кроме того, настойка валерианы вызывает умеренно выраженный успокоительный эффект, облегчает наступление естественного сна. Настойка пустырника является одним из наиболее распространенных седативных средств, она эффективна как при приеме в дневное время, так и в ночное.

«Витамины и минералы в повышенных дозировках при стрессе рекомендуется использовать, если стресс длится какое-то время, более нескольких часов. Они принимаются курсами и имеют накопительный эффект. Хотя и при однократном стрессе допустим курс в несколько дней для минимизации последствий, ведь стресс «сжигает» запасы некоторых витаминов и минералов. Большинству людей я рекомендую принимать базовые добавки постоянно: витаминно-минеральный комплекс, омега-3, витамин D, магний», — добавил врач-диетолог.

Он обратил внимание на то, что тревога, депрессия, усталость и плохая концентрация внимания являются признаками дефицита витамина B. Такие витамины обеспечивают клетки мозга энергией и являются важными кофакторами, необходимыми для создания нейротрансмиттеров.

«Исследования показали, что витамин С снижает уровень гормонов стресса в крови, а также снижает другие типичные показатели физического и эмоционального стресса, такие как потеря массы тела, увеличение надпочечников, уменьшение размеров вилочковой железы и селезенки», — отметил нутрициолог.

Вместе с тем магний — один из наиболее важных и незаменимых для тела и здоровья минералов. Он улучшает работу нервной системы, качество сна, благотворно влияет на гормональный фон, обладает профилактическим эффектом в отношении онкологии.

По словам Семирядова, ромашковый чай используется для лечения бессонницы, стресса и беспокойства, напиток с мелиссой тоже успокаивает, снижает уровень кортизола.

При этом можно попробовать ароматерапию. Среди эфирных масел, которые стоит использовать при стрессах и тревоге: роза, нероли, сандаловое дерево, иланг-иланг, герань, жасмин, лаванда.

Ранее, 24 апреля, эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова рассказала «Известиям», что тем, кто весной сталкивается с сонливостью и снижением настроения, помогут щадящие физические нагрузки, легкое питание с достаточным содержанием витаминов, соблюдение режима сна. По ее словам, особенно подвержены весенней астении жители городов.