Мединский: Россия приняла к сведению запрос Украины на встречу глав государств

Украинская делегация во время переговоров с Россией в Стамбуле выступила с предложением провести прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом 16 мая сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи.

«Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению», — рассказал Мединский.

Мединский в этот же день сообщил, что прямые переговоры представителей России с украинской стороной завершились, РФ готова продолжать контакты. Кроме того, каждая из стран подготовит свое видение прекращения огня и детализирует его, добавил он. Кроме того, делегации договорились об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000».

До этого в Стамбуле прошли переговоры американской, турецкой и украинской сторон по теме конфликта на Украине. Их беседа длилась около часа.