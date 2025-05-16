Косачев отметил значимость договоренностей о продолжении контактов с Украиной

Результаты переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле представляют собой максимум достижимого на данный момент. Об этом 16 мая заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Интерфакс».

Он подчеркнул важность достигнутой договоренности о продолжении контактов с украинской стороной. По мнению Косачева, это свидетельствует о том, что переговорный процесс вернулся в нормальное русло, какое и планировалось в марте 2022 года.

«Беспокоят попытки европейцев, не имеющих никакого отношения к переговорам, прокомментировать их в негативном для России ключе. Еще раз подтверждается, что этим нужно только «стратегическое поражение России», — добавил парламентарий.

Переговоры России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле начались ранее в этот день. Российская делегация состоит из помощника президента РФ Владимира Мединского, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и заместителя министра обороны Александра Фомина.

Позже глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о завершении переговоров РФ и Украины. По его словам, стороны согласовали обмен пленными в соотношении 1000 на 1000. Также украинская сторона предложила провести переговоры между лидерами государств, и Россия учла этот запрос.