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Фидан сообщил о договоренности Москвы и Киева провести новую встречу

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Фото: REUTERS/Murat Gok/Turkish Foreign Minist
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Делегации России и Украины договорились о проведении новой встречи. Об этом 16 мая сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Стороны также договорились о новой встрече», — заявил министр, комментируя итоги переговоров, в социальной сети X (бывш. Twitter).

Анкара выразила готовность и далее содействовать диалогу между сторонами. По словам Фидана, Турция рассматривает продолжение переговорного процесса как важный шаг к деэскалации и устойчивому миру.

Встреча России и Украины в Стамбуле. Что известно

Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский ранее в этот день сообщил, что прямые переговоры представителей России с украинской стороной завершились, РФ готова продолжать контакты. Кроме того, каждая из стран подготовит свое видение прекращения огня и детализирует его, добавил он.

До этого в Стамбуле прошли переговоры американской, турецкой и украинской сторон по вопросу конфликта на Украине. Их беседа длилась около часа.

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