В ЛНР суд приговорил наемника из Австралии к 13 годам колонии строгого режима

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил наемника Оскара Чарльза Аугустуса Дженкинса из Австралии, который принимал участие в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 13 годам колонии строгого режима. Об этом 16 апреля проинформировала пресс-служба прокуратуры ЛНР.

«В суде установлено, что в феврале 2024 года Дженкинс прибыл из Мельбурна на территорию Украины с целью участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Находясь в рекрутинговом центре Тернополя, он заключил контракт с министерством обороны Украины, после чего получил военную форму, экипировку, оружие и боеприпасы к нему и был направлен для прохождения военной службы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в период с марта по декабрь прошлого года Дженкинс принимал участие в украинском конфликте. Наемник каждый месяц получил вознаграждение в размере от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Его преступную деятельность пресекли 22 декабря 2024 года . Австралийца признали виновным в соответствии с ч. 3. Ст. 359 УК РФ («Наемничество»).

В этот же день сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) суд заочно приговорил наемника ВСУ из Колумбии к 14 годам лишения свободы. Уточняется, что фигурант прибыл на территорию Украины и прошел военную подготовку для участия в конфликте.