В ДНР суд заочно приговорил к 14 годам наемника ВСУ из Колумбии
В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд заочно приговорил наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Колумбии к 14 годам лишения свободы. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба прокуратуры ДНР.
«Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Республики Колумбия Гектора Жоэля Урбано Пердомо. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»)», — указано в сообщении.
Уточняется, что фигурант прибыл на территорию Украины и прошел военную подготовку для участия в конфликте. В период с августа 2023 года по февраль 2024 года наемник принимал участие в боевых действиях против военнослужащих российской армии. За свои действия он получил вознаграждение в размере более 800 тыс. рублей.
В ведомстве отметили, что суд заочно приговорил Пердомо к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
13 мая суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима гражданина Грузии Михала Деметрашвили за участие в качестве наемника на стороне ВСУ. Уточнялось, что за выполненную работу наемник получил вознаграждение в размере 5,7 млн рублей.