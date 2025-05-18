Вторая атомная: Иран сделал США неожиданное предложение

Иран предложил США создать «ядерный клуб» стран Ближнего Востока, где все участники будут сотрудничать в сфере обогащения урана, но исключительно для мирных целей. Это попытка найти компромисс: вместо того чтобы демонтировать свою ядерную программу, как настаивают США, Иран захотел подключить к процессу Саудовскую Аравию и ОАЭ. Насколько это возможно, разбирались «Известия».

Предложение, от которого можно отказаться

Иран предложил США создать консорциум ближневосточных стран для обогащения урана с привлечением американских инвестиций, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По сведениям издания, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи представил этот план спецпосланнику американского президента Стивену Уиткоффу на недавних переговорах в Омане. Эта встреча при посредничестве Маската стала четвертой по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Фото: ТАСС/Michael Gruber

Ранее Вашингтон потребовал от Тегерана полностью прекратить обогащение урана. Это подразумевает демонтаж ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане. Однако в Тегеране подчеркнули, что не откажутся от своих планов на реализацию гражданской ядерной программы, включая обогащение урана.

Глава иранского МИДа Аббас Арагчи назвал четвертый раунд переговоров с США «сложным, но способствующим взаимопониманию».

Иранское правительство, в свою очередь, предложило в качестве альтернативы требованию США создание консорциума ближневосточных стран. Возможными его участниками считаются ОАЭ и Саудовская Аравия. В иранском МИД заявили о готовности страны продолжать работу над гарантиями мирного характера своей ядерной программы и корректировать уровень обогащения урана для укрепления доверия с США.

В статье отмечается, что инициатива Тегерана предусматривает учреждение трехстороннего ядерного консорциума, возможность для Ирана обогащать уран до 3,67%, а также поставлять его в арабские страны для использования в гражданских целях.

Завод по обогащению урана в Натанзе Фото: REUTERS/Raheb Homavandi

На иранских ядерных объектах предполагается присутствие наблюдателей из других государств, включая специалистов из США. В отличие от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, эти договоренности не будут ограничиваться сроком в 15 лет, а могут носить бессрочный характер.

Поддержка Саудовской Аравии

Идея многостороннего консорциума по обогащению урана обсуждалась еще в октябре 2023 года в «Бюллетене ученых-атомщиков», когда вышла статья бывшего иранского переговорщика Хоссейна Мусавиана и профессора Принстонского университета Фрэнка фон Хиппеля. В ней авторы предложили создать региональный альянс по образцу Urenco — консорциума Великобритании, Германии и Нидерландов, который занимается обогащением урана для мирных целей.

По их мнению, такой подход мог бы разрядить обстановку вокруг иранской ядерной программы. «Многонациональный консорциум экономически выгоден, — писали эксперты. — Он повысит доверие к мирному характеру обогащения урана и улучшит отношения между странами региона». Кроме того, участники альянса могли бы взять на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие.

Логотип компании по обогащению урана Urenco Фото: ТАСС/FRIEDEMANN VOGEL

Авторы не исключили участие Израиля — при условии, что тот откажется от своего необъявленного ядерного арсенала. «Это могло бы воплотить давнюю мечту о безъядерном Ближнем Востоке, которая обсуждается уже полвека», — отмечали Мусавиан и фон Хиппель.

Как пишет The Guardian, нынешняя инициатива Тегерана — попытка заручиться поддержкой стран Персидского залива, которые имеют влияние на Вашингтон. Иран не хочет сворачивать свою ядерную программу, но готов пойти на некоторые уступки: предложение подразумевает, что соседи получат доступ к иранским технологиям, а сам Тегеран лишится монополии на свои атомные секреты.

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Bihlmayer

У аравийских монархий тоже есть интерес к мирному атому. Например, Саудовская Аравия обсуждает с США развитие собственной ядерной энергетики.

Эр-Рияд поддерживает переговоры между Вашингтоном и Тегераном. «Королевство полностью за диалог по ядерному досье. Мы надеемся на прогресс и успешное завершение процесса», — заявил саудовский министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан.

Разрабатываются разные варианты

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с «Известиями» отметил, что идет торг, проработка возможных вариантов в контексте заключения предстоящей ядерной сделки.

— Например, то, на чем настаивают израильтяне, а это полный демонтаж иранской ядерной программы, в том числе ее мирной части, — это совершенная несуразность и какие-то нереалистичные требования, — считает политолог.

Техник на иранском заводе по переработке урана Фото: REUTERS/Caren Firouz

По его словам, в перечне требований Западного Иерусалима речь идет не только о выработке электроэнергии (хотя при помощи АЭС Иран покрывает значительные потребности в энергоресурсах), но еще и об исследовательских ядерных реакторах, а также о производстве лекарственных препаратов.

— По последней статистике, Иран полностью закрывает свои потребности в этих лекарственных препаратах да еще и отправляет их на экспорт. То есть по большому счету ядерная программа, мирные компоненты развиты в Иране достаточно сильно. На каком основании они теперь должны с этим покончить? — задается вопросом эксперт.

Специалист добавил, что сейчас идет проработка вариантов, которые могли бы устроить внешних игроков, и при этом Иран стремится показать полную прозрачность намерений. Что касается же урана, обогащенного до уровней, превышающих «мирный», то он, как считает Онтинков, не дотягивает до необходимого для производства оружия массового поражения. Это показывает, что Иран не стремится заполучить ядерную бомбу.





— Я думаю, там есть все возможности, технические и научные. Речь идет о том, что промежуточный уровень обогащения иранцы используют в политических целях. Например, они отказываются от сверхобогащенного урана в обмен на снятие санкций и на какие-то адекватные подходы в плане мирной части ядерной программы, — считает востоковед.

По мнению аналитика, Россия заинтересована в иранском мирном атоме, в первую очередь из-за уже сделанных в него капиталовложений. Для Москвы сотрудничество в сфере ядерной энергетики представляет конкретный экономический и политический интерес. Онтиков пояснил, что отдельными пакетами заключены контракты на обслуживание, строительство АЭС и поддержание их работоспособности, что де-факто представляет из себя непрерывный поток прибыли. Таким образом Россия со своей стороны доносит до США тезис о том, что нет никаких оснований для того, чтобы Иран должен был отказаться от АЭС, исследовательских реакторов и прочего.

Иранские техники осматривают здание Бушерской атомной электростанции Фото: Global Look Press/Hossein Fatemi

Эксперт добавил, что российская позиция заключается в создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового поражения.

— Это не только ядерное оружие, но и различные другие виды поражающих средств. И в этом контексте вопросы у нас не к Ирану. Вопросы могут возникать к Израилю, который, пусть неофициально, но этим самым ядерным оружием обладает, — сообщил специалист.

Кроме того, по мнению аналитика, нет никаких проблем в том, чтобы обеспечить наблюдательные миссии по линии МАГАТЭ или не МАГАТЭ на иранские ядерные объекты.

Перспективы новой сделки

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов в разговоре с «Известиями» отметил, что за прошедшие пять месяцев с момента инаугурации Дональда Трампа, совершившего сейчас визит на Ближний Восток, было сделано много заявлений, пока, впрочем, не воплотившихся в конкретные решения и действия.

Президент США Дональд Трамп идет с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном во время их встречи в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты Фото: REUTERS/Amr Alfiky

В то же время а налитик считает инициативу Ирана достаточно здравой, учитывая, что прошло уже минимум восемь этапов переговоров по СВПД.

— Пока воз и ныне там, и Трамп ни к чему возвращаться не планирует. Но надо учитывать, что именно он был тем человеком, который в 2018 году порушил СВПД, заключенный Бараком Обамой в 2015 году. Именно Трамп всячески оказывал давление на Иран, в том числе угрожая проведением военной операции против Ирана, и, кстати, не так давно, — напомнил востоковед.

По мнению Крылова, политика Трампа против Ирана априори неконструктивна, учитывая, что американский лидер всегда выступает на стороне Израиля. Поэтому предложенный Тегераном вариант — это на самом деле здравый подход, который расширяет СВПД фактически на весь регион.

— Реально можно было бы привлечь Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Но во всех этих предложениях и инициативах Ирана есть один нюанс. А зачем это вообще американцам? С какой целью им нужна эта сделка? И вот здесь, мне кажется, заключен самый главный нюанс, — считает политолог.

По его мнению, если Израиль не присоединится к этой инициативе, не откажется от ядерных разработок и не демонтирует свой существующий арсенал ядерного оружия, то предложенная система серьезно теряет в эффективности.

— Опять же, а кто будет обеспечивать выполнение проекта? Израиль на это не пойдет — незачем. От этой сделки выиграли бы Иран, саудиты, возможно, Эмираты, но не выиграют США и Израиль. То есть перспективы сделки нулевые, если даже не сказать отрицательные, — резюмировал специалист.