Посол РФ во Франции призвал европейцев спасать свою экономику
Европе необходимо думать о своей экономике, а не пытаться угрожать российской. Об этом 16 мая сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.
Он отметил, что угрозы введения новых санкций Евросоюза (ЕС), которые озвучивает Париж, неэффективны и Россия не боится их.
«Европейцам следует прежде всего думать о спасении своей экономики, а не пытаться душить российскую», — прокомментировал Мешков ТАСС высказывания о введении новых экономических санкций против России.
Дипломат также добавил, что Москва никогда не шла на обострение отношений с Парижем, поэтому готова вернуться к их улучшению, если Франция предпримет шаги в этом направлении.
«Всё будет зависеть от позиции Парижа. <…> Мы готовы, будем улучшать по мере того, как это будет делать Франция. Потому что прежде всего это в интересах Франции иметь хорошие отношения с Россией», — заключил он.
13 мая президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1 не исключил введения новых санкций Евросоюза и США против России в ближайшие дни.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 25 апреля заявил, что антироссийские санкции не помешали экономическому развитию РФ. Он отметил, что рост российской экономики за последние два года составляет 4,1%.