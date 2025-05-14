Макрон допустил введение новых санкций против России в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в эфире телеканала TF1 во вторник, 13 мая, не исключил, что Евросоюз (ЕС) вместе с США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России.

«ЕС в координации с США могут ввести новые санкции против России в ближайшие дни», — сказал он.

По его словам, они могут затронуть, в частности, сферу финансовых услуг, а также торговлю углеводородами, передает RT.

Макрон подчеркнул, что вопрос санкций прорабатывается в тесной координации с Вашингтоном. Французский лидер также подтвердил готовность Запада усилить давление на Москву, если та «не проявит конструктивной позиции по мирному урегулированию», передает НСН.

Ранее в этот день спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил о возможном введении наиболее жестких санкций США против России, если произойдет застой переговоров по Украине, сообщается на сайте kp.ru.

В этот же день газета Handelsblatt сообщила, что страны ЕС не смогут согласовать жесткие меры в новом пакете антироссийских санкций, так как это вызовет протест со стороны некоторых стран, входящих в состав объединения. Отмечается, что в список санкций не были включены спорные предложения, так как это могло бы вызвать наложение вето со стороны Венгрии или Словакии.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве 8 мая рассказала, что ЕК намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 25 апреля заявил, что антироссийские санкции не помешали экономическому развитию РФ. Он отметил, что рост российской экономики за последние два года составляет 4,1%.