В Подмосковье осудили пытавшегося похитить более 2 млн рублей мошенника

Суд в Одинцово осудил 22-летнего мошенника, который предпринял попытку похитить у пенсионеров более 2 млн рублей. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Одинцовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего Андрея Солопова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере»)», — следует из публикации в Telegram-канале.

Правоохранители установили, что Солопов в октябре 2024 года с соучастниками звонили супружеской паре пенсионеров и представлялись сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга, Роскомнадзора, электросетей. Злоумышленники убеждали пожилых людей снять со счетов средства, чтобы передать их курьеру с целью сохранности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пенсионеры обратились с заявлением в правоохранительные органы. Кроме того, они передали копии банкнот в размере более 2,3 млн рублей Солопову. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника на месте преступления.

Уточняется, что суд приговорил Солопова к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее, 30 апреля, пенсионерка из Омска перевела мошенникам более 28 млн рублей. В течение месяца пенсионерка отправляла деньги злоумышленникам. Однако только необходимость оформления кредита вызвала у нее подозрения и заставила обратиться в полицию.