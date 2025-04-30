Пенсионерка из Омска перевела мошенникам более 28 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения у 68-летней жительницы Омска более 28 млн рублей. Об этом 30 апреля сообщили в УМВД России по Омской области.

«На протяжении месяца омичка, следуя указаниям, снимала из разных банков деньги. Часть перевела на счета, еще две суммы передала курьерам», — следует из публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что сначала мошенники позвонили потерпевшей от имени «гендиректора инвестиционной компании», с которой у женщины заключен договор. Сомнений у нее не возникло, поскольку она вкладывала деньги и имела доход.

В течение месяца пенсионерка переводила деньги мошенникам. Только необходимость оформления кредита заставило ее усомниться и обратиться в полицию.

Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается.

29 апреля задержали участника межрегиональной преступной группы, который пытался выманить более 30 млн рублей у жительницы Челябинской области. Члены ОПГ использовали разные уловки и манипуляции. В том числе они сообщали ложные сведения о причастности к деятельности ФСБ России.