Автоэксперт назвал сроки замены тормозной жидкости

Многие автовладельцы недооценивают роль тормозной жидкости и забывают о необходимости регулярной замены, что может привести к серьезным последствиям на дороге, рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев. По его словам, менять жидкость в некоторых случаях следует чаще, чем рекомендует производитель.

«Автопроизводители рекомендуют замену тормозной жидкости один раз в два года или каждые 30–40 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Однако, если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной влажности, в гористой местности или используется активно и агрессивно, замену желательно проводить чаще», — цитирует Бахарева «Российская газета» 16 мая.

Специалист объяснил, что тормозная жидкость впитывает влагу из окружающей среды и теряет свои свойства, что со временем приводит к «провалу» педали тормоза и потере эффективности торможения, а также ведет к коррозии компонентов системы. Это может привести к дорогостоящему ремонту, указал он.

На необходимость замены могут указывать «ватная» педаль тормоза, увеличенная тормозная дистанция, загоревшийся индикатор на приборной панели, потемнение этой жидкости, отметил эксперт.

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