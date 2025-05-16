Реклама
Прямой эфир
Мир
Делегации России и Украины прибыли на место проведения переговоров в Стамбуле
Спорт
«Вашингтон» проиграл «Каролине» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли – 2025
Общество
В Санкт-Петербурге возбудили дело о хищении 96 млн рублей у Мариинского театра
Мир
Белоусов заявил о необходимости укрепления оборонного пространства с Белоруссией
Общество
В Кузбассе организовали доследственную проверку после отключения электричества
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Вольное Поле ДНР
Мир
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины завершились в Стамбуле
Мир
Песков указал на трудности возобновления Совета Россия – НАТО из-за действий альянса
Мир
На Украине предупредили о возможных нападениях на депутатов рады
Политика
В Кремле указали на получение информации от делегации в Стамбуле в онлайн-режиме
Пресс-релизы
22 и 23 ноября в Москве пройдет Фандом Фест «ВКонтакте»
Общество
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших после взрыва на заводе в Башкирии
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Мир
Глава минобороны Украины заявил о готовности к прекращению огня
Общество
Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения информационной безопасности
Мир
Фидан заявил о возможности урегулирования конфликта на Украине после переговоров
Армия
Минобороны РФ показало кадры боевой работы в ходе освобождения Вольного Поля в ДНР

Автоэксперт назвал сроки замены тормозной жидкости

Автоэксперт Бахарев: тормозную жидкость следует менять чаще, чем раз в два года
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Многие автовладельцы недооценивают роль тормозной жидкости и забывают о необходимости регулярной замены, что может привести к серьезным последствиям на дороге, рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев. По его словам, менять жидкость в некоторых случаях следует чаще, чем рекомендует производитель.

«Автопроизводители рекомендуют замену тормозной жидкости один раз в два года или каждые 30–40 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Однако, если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной влажности, в гористой местности или используется активно и агрессивно, замену желательно проводить чаще», — цитирует Бахарева «Российская газета» 16 мая.

Специалист объяснил, что тормозная жидкость впитывает влагу из окружающей среды и теряет свои свойства, что со временем приводит к «провалу» педали тормоза и потере эффективности торможения, а также ведет к коррозии компонентов системы. Это может привести к дорогостоящему ремонту, указал он.

На необходимость замены могут указывать «ватная» педаль тормоза, увеличенная тормозная дистанция, загоревшийся индикатор на приборной панели, потемнение этой жидкости, отметил эксперт.

Мыться дома будете: чего не стоит делать автовладельцам на дачах и пикниках
Отдых на природе с машиной может влететь в копеечку

Накануне автоэксперт Александр Смит рассказал, что неправильная мойка двигателя грозит серьезными проблемами с мотором вплоть до его капитального ремонта. Мыть горячий двигатель — одна из наиболее частых ошибок при чистке подкапотного пространства, отметил он.

12 мая автоэксперт Константин Ожогин рассказал, что к повышенному расходу масла в двигателе могут приводить отсутствие герметичности сальников, прокладок и других деталей силовой установки, проблема решается заменой таких элементов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025