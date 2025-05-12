Автоэксперт перечислил пять причин повышенного расхода масла

К повышенному расходу масла в двигателе могут приводить отсутствие герметичности сальников, прокладок и других деталей силовой установки, проблема решается заменой таких элементов. Об этих и других причинах масложора рассказал директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин.

Второй причиной расхода масла специалист назвал несоответствие вязкости жидкости рекомендациям автопроизводителя, это решается заменой масла и фильтра. Однако более сложная причина скрывается внутри двигателя — она связана либо с износом маслосъемных колпачков на клапанах, либо с выходом из строя колец поршней или выросшим диаметром цилиндров в блоке.

«Если в первом случае можно относительно недорого заменить колпачки в головке цилиндров, то во втором потребуется терпение и подготовка к капитальному ремонту мотора. Неправильная регулировка клапанного механизма тоже может стать причиной исчезновения масла из двигателя», — цитирует Ожогина «Российская газета».

К расходу масла также приводит длительная работа мотора на холостых и высоких оборотах, добавил эксперт.

Ранее, 7 мая, автоэксперт Андрей Кочнев заявил, что кроссоверы BMW X1 и X3 являются одними из самых проблемных на рынке автомобилей с пробегом в этом сегменте.

16 апреля автоэксперт Константин Ожогин предупредил, что минеральное моторное масло лишено важных параметров, которые необходимы для качественной и долговечной эксплуатации двигателя автомобиля. Некоторые автомобилисты заблуждаются, считая, что такое масло подходит для старых машин или тех, у которых заканчивается ресурс мотора.