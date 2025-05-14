Автоэксперт назвал самые частые ошибки при мойке мотора
Неправильная мойка двигателя грозит серьезными проблемами с мотором вплоть до его капитального ремонта. Об этом 14 марта предупредил владелец сети детейлинг-центров CarBase Александр Смит, который перечислил самые частые ошибки при мойке двигателя.
«Мыть горячий двигатель — одна из наиболее частых ошибок при мойке подкапотного пространства. Перед началом работ необходимо убедиться, что мотор полностью остыл, так как резкий перепад температуры может привести к трещинам на выпускном коллекторе и других алюминиевых частях, а также к нарушению герметичности прокладок», — цитирует Смита «Российская газета».
Перед мойкой мотора важно отключить или изолировать электрооборудование, защитить воздухозаборные патрубки. Предотвратить возможное короткое замыкание или выход из строя катушки зажигания поможет использование диэлектрического состава, посоветовал специалист.
Чтобы избежать повреждений проводов, разъемов и прокладок, аппараты высокого давления следует применять с осторожностью и на увеличенном расстоянии, отметил эксперт. Он также посоветовал после завершения мойки тщательно просушить подкапотное пространство перед запуском мотора.
12 мая автоэксперт Константин Ожогин рассказал, что к повышенному расходу масла в двигателе могут приводить отсутствие герметичности сальников, прокладок и других деталей силовой установки, проблема решается заменой таких элементов.
16 апреля Ожогин предупредил, что минеральное моторное масло лишено важных параметров, которые необходимы для качественной и долговечной эксплуатации двигателя автомобиля. Некоторые автомобилисты заблуждаются, считая, что такое масло подходит для старых машин или тех, у которых заканчивается ресурс мотора.