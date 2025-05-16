Котяков намерен ознакомиться с идеей о непрерывных выходных с 1 по 9 мая

Депутат Госдумы Игорь Антропенко 16 мая направил письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, в котором выдвинул предложение о введении непрерывных выходных дней в следующем году с 1 по 9 мая.

Как отметил депутат, граждане России постоянно обращаются к нему с просьбами сделать непрерывные майские выходные.

В свою очередь, Котяков заявил, что ему необходимо ознакомиться с данным предложением о введении непрерывных выходных.

«Давайте я ознакомлюсь с этим [предложением], потому что буквально только сегодня утром прочитал в СМИ», — заявил Котяков ТАСС.

Ранее, 15 мая, министр труда и соцзащиты России Антон Котякров заявил, что в следующем году не будет трудностей с распределением праздничных и нерабочих дней.

Согласно сведениям, размещенным в производственном календаре на 2025 год, следующие четырехдневные выходные наступят в июне в связи с празднованием Дня России и переносом выходного с 8 марта на 13 июня.

Весной 2025 года у граждан России было две трехдневные рабочие недели. Первая прошла с 28 по 30 апреля, а вторая — с 5 по 7 мая.