Трамп предположил, что мир станет безопаснее в течение двух-трех недель

Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 16 мая выразил уверенность в том, что мир станет безопаснее в течение двух-трех недель.

«Но я скажу вам, что сейчас мир стал намного безопаснее. За две-три недели мы могли бы сделать его гораздо более безопасным местом», — рассказал он журналистам в Абу-Даби.

Тогда же Трамп заявил о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, как только это будет возможно организовать.

Ранее в этот день американский лидер в ОАЭ сообщил, что США наблюдает за ситуацией в секторе Газа. Среди основных проблем глава Белого дома выделил голод местного населения.