Трамп ответил на вопрос о сроках встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил 16 мая о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, как только это будет возможно организовать.

«Как только мы сможем это устроить. Я собирался было бросить всё и поехать (на встречу. — Ред.). Но я хочу увидеть моего прекрасного внука. И мы будем это делать, но я скажу вам, что сейчас мир стал намного безопаснее. За две-три недели мы могли бы сделать его гораздо более безопасным местом. Мы разберем несколько ситуаций», — сказал он журналистам в Абу-Даби, отвечая на вопрос о сроках встречи с Путиным.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что в настоящее время мир стал более безопасным, и он ожидает, что через две-три недели ситуация улучшится еще больше.

15 мая заместитель помощника лидера США Себастьян Горка сообщил, что встреча двух лидеров состоится в ближайшее время.

В тот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что восстановление отношений между Россией и США представляет собой крайне сложный и трудоемкий процесс. Он подчеркнул, что, хотя вопрос Украины имеет большое значение, он не является единственным фактором, который будет учитываться при планировании контактов между российской и американской сторонами.