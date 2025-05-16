Трамп пообещал заняться проблемами сектора Газа и его жителей
Американская сторона наблюдает за ситуацией в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 16 мая.
«Мы следим за сектором Газа и займемся проблемами [анклава] и людей», — отметил глава государства, трансляция его выступления велась на YouTube-канале CNBC-TV18.
Среди основных проблем глава Белого дома выделил голод местного населения.
В феврале американский лидер сообщил, что беженцев из сектора Газа лучше переселить в более пригодные для жизни места в Египте или Иордании. Позднее, 11 мая, Трамп отметил, что разрешение конфликта в Газе является «особенно сложным, поскольку там воюют уже тысячу лет».