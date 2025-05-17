Врач объяснил различия «хорошего» и «плохого» холестерина

По данным ВОЗ, более половины населения планеты (58%) имеют повышенный уровень холестерина. Особую обеспокоенность вызывает так называемый плохой холестерин, или по-научному липопротеины низкой плотности. Об этом «Известиям» 17 мая рассказал врач, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Александр Ширяев.

Специалист объяснил, что холестерин — это не всегда плохо для здоровья. По своей структуре холестерин представляет собой липидно-белковое соединение, которое присутствует во всех клетках организма и выполняет ряд жизненно важных задач, в первую очередь это синтез эритроцитов, гормонов (эстрогенов и тестостерона), витамина D и желчных кислот. Около 15% холестерина содержится в головном мозге и 17% в печени, что помогает поддерживать эти органы в здоровом состоянии.

«Печень — главный орган, участвующий в выработке жиров (почти на 80%), причем двух видов — липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). ЛПВП — это как раз «хороший» холестерин, который очень положительно влияет на наше здоровье. Например, активно участвует в липидном обмене, хорошо расщепляется в печени, превращаясь в энергию, а еще очищает кровеносные сосуды от токсинов и канцерогенов», — пояснил Ширяев.

Что касается липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), то именно им приписывают вредное воздействие на организм, и не зря. В силу своих биологических особенностей «плохой» холестерин не расщепляется сразу в организме, а постепенно откладывается в разных тканях и органах, включая кровеносные сосуды. Оседая на стенках артерий, такой холестерин образует плотные бляшки, которые со временем могут привести к повреждению сосудов и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Прежде всего это атеросклероз и его осложнения — ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт.

«При запущенных стадиях этих заболеваний на стенках поврежденных артерий формируются тромбы, которые способны стремительно перекрыть сосудистый просвет, вызывая резкое ухудшение кровотока и нарушения питания сердечной мышцы. Кроме того, жировые бляшки могут способствовать образованию аневризмы. Это патологическое расширение сосудов, часто связанное с их разрывом и нередко с летальным исходом для пациентов», — прокомментировал врач.

Врач объяснил, что повышению уровня липопротеинов низкой плотности способствует неправильный образ жизни — питание (особенно с избытком трансжиров и животных жиров в ежедневном рационе), частое употребление алкоголя, курение и низкая физическая активность, которая идет рука об руку с лишним весом.

Серьезные проблемы со здоровьем начинаются в тот момент, когда в организме происходит дисбаланс между «хорошим» и «плохим» холестерином с преобладанием последнего. Вот почему постоянный контроль за уровнем холестерина — это правильно и важно, особенно для сердечно-сосудистой системы.

Определить тип холестерина (высокой или низкой плотности) можно по биохимическому анализу крови, а конкретно по липидограмме. Этот анализ применяется для определения различных фракций липидов и выявления каких-либо отклонений от нормы. А чтобы полностью исключить риски сердечных патологий, Ширяев посоветовал регулярно проходить комплексный кардиоскрининг, включающий ЭКГ, ЭХО-КГ, ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов (УЗДС) и УЗИ сердца.

18 апреля доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Роман Голощапов-Аксенов рассказал «Известиям», какие привычки ведут к ишемической болезни сердца. Специалист отметил, что вредные привычки, частое переедание или чрезмерное употребление в пищу сладкой, мучной, жирной, копченой, острой, жареной и соленой пищи и хроническое психоэмоциональное напряжение на фоне депрессий неизбежно приведут к развитию ишемической болезни.