Врач назвал ведущие к ишемической болезни сердца привычки

Ишемическая болезнь сердца развивается из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы. Кроме того, зачастую она годами переносится бессимптомно. О ключевых факторах риска и вредных привычках, ускоряющих развитие болезни, «Известиям» 18 апреля рассказал доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Роман Голощапов-Аксенов.

По словам эксперта, ишемическая болезнь часто развивается годами без симптомов и многие узнают о ней только после инфаркта. Каждый восьмой человек 55–75 лет, считающий себя здоровым, на самом деле уже имеет бессимптомную форму заболевания.

Как отметил специалист, при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице и эмоциональном напряжении человек, болеющий неосложненной ишемической болезнью сердца, ощущает дискомфорт, боль или жжение за грудиной в области сердца, потливость, сердцебиение, головокружение, которые в течение 1–3 минут исчезают во время отдыха.

«Вредные привычки, в том числе курение, частое переедание или чрезмерное употребление в пищу сладкой, мучной, жирной, копченой, острой, жареной и соленой пищи, низкая физическая активность и хроническое психоэмоциональное напряжение на фоне депрессий неизбежно приведут к развитию ишемической болезни», — предупредил Голощапов-Аксенов.

Кроме того, на фоне курения повышается свертываемость крови и риск образования внутрисосудистых тромбов. Для заядлых курильщиков особенно опасно повышение концентрации карбоксигемоглобина — соединение угарного газа с гемоглобином крови, которое нарушает кислородно-транспортную функцию крови.

Он уточнил, что особенно опасен атеросклероз коронарных артерий, диаметр которых не превышает 5 мм. Бляшки быстро сужают просвет, а при нагрузке или стрессе просвет уменьшается еще больше, вызывая приступы.

Врач подчеркнул, что даже 30-минутные прогулки 3–5 раз в неделю вдвое снижают риски. Однако лучшая защита — регулярные обследования, включая кардиоскрининг, особенно для тех, кто имеет наследственную предрасположенность или вредные привычки.

«Инфаркт или внезапная остановка сердца могут произойти без предупреждения, — предупредил специалист. — Профилактика должна начинаться как можно раньше, пока изменения в сосудах еще обратимы».

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