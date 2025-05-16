Семь автокомпаний изменили цены в России за первую половину мая

С 1 по 15 мая 2025 года цены на новые автомобили в России поменяли семь брендов, официально представленных на рынке РФ, включая УАЗ, АвтоВАЗ и «Москвич». Об этом 16 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, Ульяновский автозавод повысил цены на все свои модели. Автомобили подорожали на 45–55 тыс. рублей, максимальной прибавкой отметились модели УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Автозавод «Москвич» повысил цены у двух своих моделей: кроссовер «Москвич 3» стал дороже на 38 тыс. рублей, а лифтбэк «Москвич 6» прибавил в цене 53 тыс. рублей. Пикапы отечественной марки Sollers (ST6 и ST8) подорожали на 50 тыс. рублей. Цена универсала Lada Granta Cross в версии Quest увеличилась на 68 тыс. рублей.

Китайский бренд Kaiyi поменял цены почти у всех своих моделей. Если седан Е5, а также кроссоверы X3 и Х7 Kunlun стали дешевле (на 30–175 тыс. рублей в зависимости от модели), то компактный паркетник вырос в цене на 25 тыс. рублей.

У компании BAIC седан U5 Plus стал дороже на 25,5 тыс. рублей. Кроссовер X55 в одной комплектации стал дороже на 16 тыс. рублей, а в двух других подешевел на 35–40,5 тыс. рублей. Модель X75 во всех комплектациях, кроме топовой, потеряла в цене сразу 269,5–362 тыс. рублей. А рамный внедорожник BJ40 стал дешевле на 75–384 тыс. рублей.

Наконец, кроссовер Haval Jolion 2024 года выпуска подешевел на 150 тыс. рублей.

Накануне сообщалось, что средняя цена нового российского автомобиля в апреле 2025 года достигла 1,48 млн рублей, что на 54,8% больше, чем в феврале 2022 года. Средняя цена на подержанный российский автомобиль не старше 20 лет в апреле 2025 года составила 0,6 млн рублей, что на 26,1% больше, чем в феврале 2022-го.

14 мая президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что цены на новые автомобили в России могут вырасти осенью 2025 года.