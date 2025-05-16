СМИ раскрыли детали графика встреч на переговорах по Украине в Стамбуле
Встреча между представителями России, Турции и Украины запланирована на 12:30 мск в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщает турецкое информационное агентство Anadolu в социальной сети X (бывш. Twitter).
Она пройдет во дворце Долмабахче.
Кроме того, уточняется, что до встречи с российскими представителями пройдет беседа между делегациями Турции, США и Украины, которая должна начаться в 10:45 мск.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе. По ее словам, смысл этих обсуждений состоит в том, чтобы «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».
Позднее глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что российская переговорная группа в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине.