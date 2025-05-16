В Днепропетровске сотрудники ТЦК пытались вытащить мужчину из машины на дороге
В Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) хотели вытащить водителя из машины прямо на дороге. Об этом 16 мая сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что двое мужчин в форме пытались вытащить мужчину из автомобиля, тем временем другие водители, видя происходящее, начали сигналить. Затем к ним подбежали прохожие, которые и помогли мужчине бежать, бросив свою машину.
27 апреля сотрудники ТЦК в Харькове преследовали велосипедиста и пытались подрезать его на трех автомобилях. Однако велосипедист смог набрать скорость и уехать от сотрудников ТЦК.