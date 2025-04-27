В Харькове сотрудники ТЦК пытались подрезать велосипедиста на трех машинах
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Харькове преследовали велосипедиста и пытались подрезать его на трех автомобилях. Об этом 27 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».
На опубликованных кадрах зафиксировано, как одна машина пыталась наехать на велосипедиста, однако он объехал ее сзади. Еще один автомобиль припарковался.
Водитель третьей машины, в свою очередь, совершил попытку подрезать велосипед на большой скорости, однако мужчине удалось увернуться в нескольких сантиметрах и избежать столкновения. В результате велосипедист набрал скорость и уехал от сотрудников ТЦК.
25 апреля во Львове сотрудники ТЦК выбросили из здания мобилизованного мужчину с эпилептическим припадком. Уточнялось, что прохожие оказали мужчине помощь и вызвали бригаду скорой.