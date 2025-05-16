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«Вашингтон» проиграл «Каролине» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли – 2025

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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Хоккейный клуб (ХК) «Каролина Харрикейнз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась в США 16 мая и завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Андрей Свечников, Джордан Стаал и Сет Джарвис. У команды российского нападающего Александра Овечкина отличился Энтони Бовиллье.

Также по итогам матча «Вашингтон Кэпиталз» завершил свое выступление в Кубке Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу «Каролины».

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«Вашингтон» 9 мая обыграл «Каролину» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:1.В составе победителей отличились нападающие Коннор Макмайкл, Том Уилсон и защитник Джон Карлсон. У «Каролины» гол забил защитник Шейн Гостисбеер.

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