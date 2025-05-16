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В Красноярском крае компанию оштрафовали на 10 млн рублей за коррупцию

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Фото: t.me/krpronws
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В Красноярском крае ООО «Ицар» оштрафовали на 10 млн рублей за совершение коммерческого подкупа. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщила прокуратура Красноярского края.

«По требованию прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 10 млн рублей за коммерческий подкуп», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Уточняется, что в 2020 году между ООО «Крамз-авто» и ООО «Ицар» был заключен договор на поставку товаров. Начальник первой организации, решив извлечь прибыль на этом соглашении, предложил контрагенту покровительство за «скромную» плату.

В результате снисхождение руководства фирмы-покупателя и предоставленные привилегии обошлись продавцу в 2 млн рублей, отметили в прокуратуре региона. Начальник отдела предприятия получал от заместителя главного директора ООО «Ицар» денежные вознаграждения за покровительство на постоянной основе.

По данному факту возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере»). По итогам его рассмотрения суд назначил ООО «Ицар» штраф в размере 10 млн рублей.

В ведомстве добавили, что уголовные дела о даче и получении взяток на данный момент находятся в суде.

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Ранее, 13 мая, задержали мэра Новочеркасска Юрия Лысенко по подозрению в коррупционных преступлениях на общую сумму более 8 млн рублей. В его квартире и в здании администрации города провели обыски. Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Ростовской области сообщило, что в 2024 году Лысенко получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома.

15 мая стало известно, что решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Лысенко арестован по делу о получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Свою вину он не признал.

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