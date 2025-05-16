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Пассажиры Пулково могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием бортпитания

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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С 18 мая часть вылетающих из петербургского Пулково пассажиров могут столкнуться с задержками рейсов или отправиться в полет без бортового питания. Об этом авиакомпании, выполняющие рейсы в Санкт-Петербург, предупредили руководство аэропорта (ООО «Воздушные ворота Северной столицы», ВВСС, оператор Пулково) — с их обращениями ознакомились «Известия».

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Речь идет об авиакомпаниях — клиентах кейтеринговых фирм, поставляющих еду для пассажиров (среди них авторы писем указывают ООО «Транспит Северо-Запад»).

Поводом для беспокойства перевозчиков стали изменения руководством аэропорта места и технологии досмотра бортового питания, доставляемого в Пулково с 18 мая, следует из этой переписки. Получить и загрузить их на борт станет фактически невозможно, опасаются они.

О готовящихся изменениях в сфере законодательства, регулирующего транспортную безопасность, поставщики бортового питания были уведомлены еще в 2024 году, отметили в Пулково.

«Со своей стороны ВВСС дополнительно уведомил авиакомпании в рамках собрания 10 апреля 2025 года. Подавляющее большинство перевозчиков подтвердило, что изменения законодательства не повлияют на обслуживание выполняемых ими рейсов», — утверждают в пресс-службе аэропорта.

При этом там допустили задержки рейсов по причине неисполнения обязательств одним из поставщиков.

В кейтеринговой компании «Транспит Северо-Запад» сообщили, что обращались к руководству аэропорта с предложениями для заблаговременного решения этого вопроса.

Правда, с доводами аэропорта не согласны некоторые перевозчики. В частности, «Ямал» сообщила в своем письме руководству авиаузла, что мощностей работающей в Пулково кейтеринговой компании «Аэромар» (входит в структуру «Аэрофлота») может не хватить, поэтому не исключены задержки рейсов.

В «Уральских авиалиниях» также предупредили о возможных задержках рейсов, связанных с невозможностью вовремя загрузить бортпитание выбранного ранее поставщика.

Во Fly Dubai уведомили руководство аэропорта, что в случае отсутствия у руководства ВВСС решения с досмотром бортового питания, поставляемого ранее выбранным поставщиком, они будут вынуждены перейти на его загрузку на обратные рейсы (выполняемые из Пулково) из базового аэропорта, поскольку в настоящий момент сертификата «Халяль» у «Аэромара» нет. Выбор нового поставщика требует детальных проверок и корпоративных процедур, требующих времени, говорится в материалах авиакомпании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Доставка без еды: пассажиры Пулково могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием бортпитания

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