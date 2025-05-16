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Доставка без еды: пассажиры Пулково могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием бортпитания
Пассажиры аэропорта Пулково с 18 мая могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием еды в самолетах. Об этом его руководство предупредили авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга. Новые правила досмотра не оставляют возможности доставлять на самолеты бортпитание всех работавших с перевозчиками поставщиков, отметили они. В кейтеринговой компании «Транспит Северо-Запад» сообщили, что обращались к руководству аэропорта с предложениями для заблаговременного решения этого вопроса. В Пулково отметили, что заранее предупредили всех своих партнеров о новых правилах авиабезопасности. При этом там допустили задержки рейсов по причине неисполнения обязательств одним из поставщиков. В ФАС же сказали «Известиям», что выявили в действиях оператора аэропорта — «Воздушные Ворота Северной Столицы» — признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Столкнутся ли пассажиры Пулково с дефицитом бортпитания
С 18 мая часть вылетающих из петербургского Пулково пассажиров могут столкнуться с задержками рейсов или отправиться в полет без бортового питания. Об этом авиакомпании, выполняющие рейсы в Санкт-Петербург, предупредили руководство аэропорта (ООО «Воздушные ворота Северной столицы», ВВСС, оператор Пулково) — с их обращениями ознакомились «Известия».
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Речь идет об авиакомпаниях — клиентах кейтеринговых фирм, поставляющих еду для пассажиров (среди них авторы писем указывают ООО «Транспит Северо-Запад» и ООО «Флай Сервис Логистик»).
Поводом для беспокойства перевозчиков стали изменения руководством аэропорта места и технологии досмотра бортового питания, доставляемого в Пулково с 18 мая, следует из этой переписки. Получить и загрузить их на борт станет фактически невозможно, опасаются они.
Как отметили «Известиям» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», с 1 марта прекратили свое действие правила «Требования авиационной безопасности к аэропортам», а вместо этого с того же срока вступили в действие правила досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности.
— Поскольку новые правила запрещают досмотр бортовых запасов вне зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, ВВСС было вынуждено уведомить «Транспит Северо-Запад» о прекращении досмотра бортовых запасов вне этой зоны. При этом досмотр питания остается возможным на действующих КПП аэропорта, — отметили в авиагавани.
О готовящихся изменениях в сфере законодательства, регулирующего транспортную безопасность, поставщики бортового питания были уведомлены еще в 2024 году, добавили в Пулково. Компанию «Транспит Северо-Запад», согласно договору, за два месяца предупредили о прекращении досмотра запасов за пределами зоны транспортной безопасности аэропорта. Также на стороне поставщика было уведомление авиакомпаний.
— Со своей стороны ВВСС дополнительно уведомил авиакомпании в рамках собрания 10 апреля 2025 года. Подавляющее большинство перевозчиков подтвердило, что изменения законодательства не повлияют на обслуживание выполняемых ими рейсов, — утверждают в пресс-службе аэропорта.
В то же время там признали, что «учитывая значительный объем бортового питания и других бортовых запасов, ежедневно доставляемых на борт воздушных судов в Пулково, ВВСС предполагает, что с 18 мая могут происходить задержки отдельных рейсов или иные сбои в обслуживании воздушных судов по причине неисполнения обязательств со стороны ООО «Транспит Северо-Запад».
Погрузка в самолет авиакомпании «Россия» бортового питания компании «АэроМар» в аэропорту Пулково
— Новым требованиям законодательства соответствует поставщик ООО «Аэромар», чей цех находится на границе контролируемой территории аэропорта и оснащен необходимым досмотровым оборудованием. Со своей стороны компания подтверждает возможность обеспечения бортовым питанием существующий объем перевозок, — добавили в пресс-службе Пулково.
Правда, с доводами аэропорта не согласны некоторые перевозчики. В частности, «Ямал» сообщила в своем письме руководству авиаузла, что мощностей работающей в Пулково кейтеринговой компании «Аэромар» (входит в структуру «Аэрофлота»), может не хватить, поэтому не исключены задержки рейсов.
В «Уральских авиалиниях» также предупредили о возможных задержках рейсов, связанных с невозможностью вовремя загрузить бортпитание выбранного ранее поставщика. По мнению ее представителя, единственный оставшийся в аэропорту поставщик еды не имеет достаточных мощностей для производства бортпитания в необходимых объемах. Кроме того, перевозчик до сих пор не получила от «Аэромара» необходимые расчеты с прозрачными ценами, а это «ставит под угрозу обеспечение рейсов бортовым питанием авиакомпании в целом».
Во Fly Dubai уведомили руководство аэропорта, что в случае отсутствия у руководства ВВСС решения с досмотром бортового питания, поставляемого ранее выбранным поставщиком, они будут вынуждены перейти на его загрузку на обратные рейсы (выполняемые из Пулково) из базового аэропорта, поскольку в настоящий момент сертификата «Халяль» у «Аэромара» нет. Выбор нового поставщика требует детальных проверок и корпоративных процедур, требующих времени, говорится в материалах авиакомпании.
В Росавиации рекомендовали «Известиям» обратиться в пресс-службы «Аэрофлота» и «Пулково». Редакция также направила также запрос в Минтранс.
В «Транспите Северо-Запад» подтвердили наличие проблем. По словам ее гендиректора Дмитрия Гайдуковича, об отмене в марте РФ федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам» было известно заранее и «Транспит» обращался к руководству аэропорта с предложениями для заблаговременного решения вопроса. До сих пор бортпитание, производимое «Транспитом», досматривалось прямо в цеху за пределами аэропорта, а затем с соблюдением всех предосторожностей перевозилось в «чистую» зону. Но весной правила изменились — досмотр должен происходить на КПП, расположенных у въезда.
В свою очередь «Транспит Северо-Запад» утверждает, что обязанность организации досмотра целиком лежит на аэропорту, а все свои обязательства компания по-прежнему готова выполнять в полном объеме. Там отметили, что услуги по обеспечению досмотра аэропорт оказывает перевозчикам, а не поставщикам питания.
По его словам, один из двух рекомендованных аэропортом КПП не обладает нужным для досмотра оборудованием, а второй открыт специально для «Аэромара» и пропускать через него конкурентов не намерен.
В «Аэромаре» рекомендовали «Известиям» адресовать вопросы представителям Пулково.
В «Аэрофлоте» отметили, что осуществление контрольно-пропускного режима находится в компетенции службы авиационной безопасности аэропорта Пулково, а кейтеринговая компания не влияет на данный процесс.
— «Аэромар» в полной мере выполняет обязательства перед авиакомпаниями в рамках заключенных контрактов на поставку бортового питания, — добавили в «Аэрофлоте».
Сколько стоит еда в самолете
В целом ситуация, когда аэропорт поддерживает того или иного поставщика бортпитания, для России не новая, отметил один из участников рынка авиационной инфраструктуры. Он напомнил, что несколько лет назад, иркутское управление ФАС возбудило против «Международного аэропорта Иркутска» дело, связанное с ущемлением интересов одного и поставщиков запасов. Но привлечение к таким разбирательствам антимонопольных органов не всегда эффективно: дело будет расследоваться долго, нарушитель законодательства получит копеечный штраф, а компания, монополизировавшая доступ к локальному рынку бортпитания, за это время заработает неплохую прибыль, рассуждает собеседник «Известий».
По его словам, большая часть аэропортов в России обеспечивает авиакомпании питанием силами внутренних структур, не допуская к этому конкурентов: Пулково же до недавнего времени выделялся разнообразием и конкуренцией таких поставщиков.
Тележки для бортового питания
— Бортпитание составляет около 1,5% стоимости билета. Но поскольку конкуренция на рынке авиаперевозок крайне высока, даже незначительное увеличение этой стоимости может сказаться на финансовых показателях компаний: к колебаниям спроса на билеты ведет изменение их цены даже на 100–200 рублей, — утверждает собеседник «Известий».
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает сложившуюся в Пулково ситуацию нетипичной. Сейчас такие практики не очень распространены, но в прошлом десятилетии подобного рода конфликтов было немало, отмечает он.
— Как правило, операторы аэропортов, ссылаясь на соображения безопасности или даже не ссылаясь ни на что, закрывали доступ к поставкам бортпитания структурам, не являющимся их дочерними подразделениями. Но ситуация изменилась — на такие проявления стали быстро реагировать структуры Федеральной антимонопольной службы, — в свою очередь, утверждает он.
Если есть серьезное подозрение в ограничении конкуренции, вмешательство ФАС может быть довольно жестким, считает Олег Пантелеев.
В ФАС «Известиям» сказали, что в управление службы по Санкт-Петербургу поступило обращение «Транспит Северо-Запад». В компании сообщили, что главный оператор Пулково ограничил организации предполетный досмотр питания.
— Ведомство установило, что бортовое питание в аэропорту поставляют две компании — «Транспит Северо-Запад» и «Аэромар». В настоящее время в аэропорту осуществлять предполетный досмотр бортового питания можно на определенном КПП, на котором работает только «Аэромар». Согласно действующему законодательству, бортовое питание, не прошедшее предполетный досмотр, не может быть доставлено на борт, — отметили в ФАС.
Там сказали, что по итогам рассмотрения обращения «Транспит Северо-Запад» территориальное управление службы выявило в действиях «Воздушные Ворота Северной Столицы» признаки нарушения антимонопольного законодательства.
В ФАС также пояснили «Известиям», что аэропорту вынесено предупреждение — если до 26 мая он не устранит нарушение, в отношении него может быть возбуждено антимонопольное дело, по итогам рассмотрения которого штраф будет рассчитываться исходя из требований КоАП.