Доставка без еды: пассажиры Пулково могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием бортпитания

Пассажиры аэропорта Пулково с 18 мая могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием еды в самолетах . Об этом его руководство предупредили авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга. Новые правила досмотра не оставляют возможности доставлять на самолеты бортпитание всех работавших с перевозчиками поставщиков , отметили они. В кейтеринговой компании «Транспит Северо-Запад » сообщили, что обращались к руководству аэропорта с предложениями для заблаговременного решения этого вопроса . В Пулково отметили, что заранее предупредили всех своих партнеров о новых правилах авиабезопасности . При этом там допустили задержки рейсов по причине неисполнения обязательств одним из поставщиков. В ФАС же сказали «Известиям», что выявили в действиях оператора аэропорта — «Воздушные Ворота Северной Столицы» — признаки нарушения антимонопольного законодательства .

Столкнутся ли пассажиры Пулково с дефицитом бортпитания

С 18 мая часть вылетающих из петербургского Пулково пассажиров могут столкнуться с задержками рейсов или отправиться в полет без бортового питания . Об этом авиакомпании, выполняющие рейсы в Санкт-Петербург, предупредили руководство аэропорта (ООО «Воздушные ворота Северной столицы», ВВСС, оператор Пулково) — с их обращениями ознакомились «Известия».

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Речь идет об авиакомпаниях — клиентах кейтеринговых фирм, поставляющих еду для пассажиров (среди них авторы писем указывают ООО «Транспит Северо-Запад» и ООО «Флай Сервис Логистик») .

Поводом для беспокойства перевозчиков стали изменения руководством аэропорта места и технологии досмотра бортового питания, доставляемого в Пулково с 18 мая , следует из этой переписки. Получить и загрузить их на борт станет фактически невозможно , опасаются они.

Как отметили «Известиям» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», с 1 марта прекратили свое действие правила «Требования авиационной безопасности к аэропортам», а вместо этого с того же срока вступили в действие правила досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности .

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Поскольку новые правила запрещают досмотр бортовых запасов вне зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, ВВСС было вынуждено уведомить «Транспит Северо-Запад» о прекращении досмотра бортовых запасов вне этой зоны. При этом досмотр питания остается возможным на действующих КПП аэропорта , — отметили в авиагавани.

О готовящихся изменениях в сфере законодательства, регулирующего транспортную безопасность, поставщики бортового питания были уведомлены еще в 2024 году, добавили в Пулково . Компанию «Транспит Северо-Запад», согласно договору, за два месяца предупредили о прекращении досмотра запасов за пределами зоны транспортной безопасности аэропорта. Также на стороне поставщика было уведомление авиакомпаний.

— Со своей стороны ВВСС дополнительно уведомил авиакомпании в рамках собрания 10 апреля 2025 года. Подавляющее большинство перевозчиков подтвердило, что изменения законодательства не повлияют на обслуживание выполняемых ими рейсов , — утверждают в пресс-службе аэропорта.

В то же время там признали, что «учитывая значительный объем бортового питания и других бортовых запасов, ежедневно доставляемых на борт воздушных судов в Пулково, ВВСС предполагает, что с 18 мая могут происходить задержки отдельных рейсов или иные сбои в обслуживании воздушных судов по причине неисполнения обязательств со стороны ООО «Транспит Северо-Запад ».

Погрузка в самолет авиакомпании «Россия» бортового питания компании «АэроМар» в аэропорту Пулково Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Новым требованиям законодательства соответствует поставщик ООО «Аэромар», чей цех находится на границе контролируемой территории аэропорта и оснащен необходимым досмотровым оборудованием. Со своей стороны компания подтверждает возможность обеспечения бортовым питанием существующий объем перевозок , — добавили в пресс-службе Пулково.

Правда, с доводами аэропорта не согласны некоторые перевозчики. В частности, «Ямал» сообщила в своем письме руководству авиаузла, что мощностей работающей в Пулково кейтеринговой компании «Аэромар» (входит в структуру «Аэрофлота»), может не хватить, поэтому не исключены задержки рейсов .

В «Уральских авиалиниях» также предупредили о возможных задержках рейсов, связанных с невозможностью вовремя загрузить бортпитание выбранного ранее поставщика . По мнению ее представителя, единственный оставшийся в аэропорту поставщик еды не имеет достаточных мощностей для производства бортпитания в необходимых объемах. Кроме того, перевозчик до сих пор не получила от «Аэромара» необходимые расчеты с прозрачными ценами, а это «ставит под угрозу обеспечение рейсов бортовым питанием авиакомпании в целом» .

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Во Fly Dubai уведомили руководство аэропорта, что в случае отсутствия у руководства ВВСС решения с досмотром бортового питания, поставляемого ранее выбранным поставщиком, они будут вынуждены перейти на его загрузку на обратные рейсы (выполняемые из Пулково) из базового аэропорта, поскольку в настоящий момент сертификата «Халяль» у «Аэромара» нет . Выбор нового поставщика требует детальных проверок и корпоративных процедур, требующих времени, говорится в материалах авиакомпании.

В Росавиации рекомендовали «Известиям» обратиться в пресс-службы «Аэрофлота» и «Пулково». Редакция также направила также запрос в Минтранс.

В «Транспите Северо-Запад» подтвердили наличие проблем. По словам ее гендиректора Дмитрия Гайдуковича, об отмене в марте РФ федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам» было известно заранее и «Транспит» обращался к руководству аэропорта с предложениями для заблаговременного решения вопроса . До сих пор бортпитание, производимое «Транспитом», досматривалось прямо в цеху за пределами аэропорта, а затем с соблюдением всех предосторожностей перевозилось в «чистую» зону. Но весной правила изменились — досмотр должен происходить на КПП, расположенных у въезда.



В свою очередь «Транспит Северо-Запад» утверждает, что обязанность организации досмотра целиком лежит на аэропорту, а все свои обязательства компания по-прежнему готова выполнять в полном объеме. Там отметили, что услуги по обеспечению досмотра аэропорт оказывает перевозчикам, а не поставщикам питания.

По его словам, один из двух рекомендованных аэропортом КПП не обладает нужным для досмотра оборудованием, а второй открыт специально для «Аэромара» и пропускать через него конкурентов не намерен .

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В «Аэромаре» рекомендовали «Известиям» адресовать вопросы представителям Пулково.

В «Аэрофлоте» отметили, что осуществление контрольно-пропускного режима находится в компетенции службы авиационной безопасности аэропорта Пулково, а кейтеринговая компания не влияет на данный процесс .

— «Аэромар» в полной мере выполняет обязательства перед авиакомпаниями в рамках заключенных контрактов на поставку бортового питания , — добавили в «Аэрофлоте».

Сколько стоит еда в самолете

В целом ситуация, когда аэропорт поддерживает того или иного поставщика бортпитания, для России не новая , отметил один из участников рынка авиационной инфраструктуры. Он напомнил, что несколько лет назад, иркутское управление ФАС возбудило против «Международного аэропорта Иркутска» дело, связанное с ущемлением интересов одного и поставщиков запасов . Но привлечение к таким разбирательствам антимонопольных органов не всегда эффективно: дело будет расследоваться долго, нарушитель законодательства получит копеечный штраф, а компания, монополизировавшая доступ к локальному рынку бортпитания, за это время заработает неплохую прибыль, рассуждает собеседник «Известий».

По его словам, большая часть аэропортов в России обеспечивает авиакомпании питанием силами внутренних структур, не допуская к этому конкурентов: Пулково же до недавнего времени выделялся разнообразием и конкуренцией таких поставщиков .

Тележки для бортового питания Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Бортпитание составляет около 1,5% стоимости билета. Но поскольку конкуренция на рынке авиаперевозок крайне высока, даже незначительное увеличение этой стоимости может сказаться на финансовых показателях компаний : к колебаниям спроса на билеты ведет изменение их цены даже на 100–200 рублей, — утверждает собеседник «Известий».

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает сложившуюся в Пулково ситуацию нетипичной. Сейчас такие практики не очень распространены, но в прошлом десятилетии подобного рода конфликтов было немало , отмечает он.

— Как правило, операторы аэропортов, ссылаясь на соображения безопасности или даже не ссылаясь ни на что, закрывали доступ к поставкам бортпитания структурам, не являющимся их дочерними подразделениями. Но ситуация изменилась — на такие проявления стали быстро реагировать структуры Федеральной антимонопольной службы , — в свою очередь, утверждает он.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Если есть серьезное подозрение в ограничении конкуренции, вмешательство ФАС может быть довольно жестким , считает Олег Пантелеев.

В ФАС «Известиям» сказали, что в управление службы по Санкт-Петербургу поступило обращение «Транспит Северо-Запад». В компании сообщили, что главный оператор Пулково ограничил организации предполетный досмотр питания .

— Ведомство установило, что бортовое питание в аэропорту поставляют две компании — «Транспит Северо-Запад» и «Аэромар». В настоящее время в аэропорту осуществлять предполетный досмотр бортового питания можно на определенном КПП, на котором работает только «Аэромар». Согласно действующему законодательству, бортовое питание, не прошедшее предполетный досмотр, не может быть доставлено на борт, — отметили в ФАС.

Там сказали, что по итогам рассмотрения обращения «Транспит Северо-Запад» территориальное управление службы выявило в действиях «Воздушные Ворота Северной Столицы» признаки нарушения антимонопольного законодательства .