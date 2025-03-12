Утильные штучки: вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов предлагают запретить

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает запретить транспортировку органического мусора на свалки, которые расположены вблизи аэродромов, в радиусе 15 км . Пищевые остатки привлекают птиц, большое скопление которых может быть опасно для самолетов на этой дистанции . Поэтому РЭО обратился в Минприроды с просьбой остановить такое ограничение уже к 2030 году, когда в РФ будут сортировать 100% мусора. Об этом «Известиям» рассказали в компании. В министерстве уже рассматривают это предложение .

Почему хотят запретить хранение отходов на свалках вблизи аэропортов

В России нашли эффективный способ борьбы с большим скоплением птиц около аэропортов, что в перспективе может повысить безопасность полетов . Так, РЭО предлагает запретить транспортировку пищевых остатков на полигоны, которые расположены в радиусе 15 км от аэропортов. Это так называемая шестая подзона, именно здесь запрещены свалки, которые способствуют массовому скоплению птиц, говорится в Воздушном кодексе. Новый подход лишит пернатых питания, а значит, резко снизит их число на таких чувствительных территориях . Об этом «Известиям» рассказали в компании.

Такую инициативу РЭО уже направил в Минприроды. В министерстве получили это предложение и рассматривают его , сказали там редакции. На практике речь идет о поправках в постановление правительства «О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов» .

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Если твердые коммунальные отходы (ТКО) не прошли обработку, то есть органику не отделили от других фракций, то такие отходы не будут направляться на полигоны , пояснил «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. Сделать это надо к 2030 году, когда в РФ начнут сортировать 100% мусора по фракциям, сейчас под разделение попадает чуть больше половины ТКО , добавил он.

— РЭО уже установил, что ключевым фактором массового скопления птиц является захоронение на объектах ТКО органических отходов — пищевых остатков. Поэтому эксперты пришли к выводу, что будет рационально запретить направление на эти территории отходов без их предварительной сортировки . Органику нужно отделять и компостировать в специально отведенных на это местах, — отметил эксперт.

Птицы могут стать причиной авиакатастроф при попадании в двигатель. Сейчас их отпугивают с помощью звуковых и визуальных сигналов — например, специальное оборудование имитирует крики хищных птиц или других угроз для пернатых. Но такой подход не всегда эффективен — они продолжают попадать в двигатели самолетов . Так, например, произошло в 2022 году, когда в момент взлета в двигатели военного самолета Су-34 попали две чайки. Это привело к возгоранию одной из силовых установок и крушению самолета в Ейске. В 2019 году произошла жесткая посадка самолета «Уральских авиалиний». Авиалайнер Airbus выполнял плановый рейс по маршруту Москва – Симферополь, но через несколько секунд после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. Экипажу удалось посадить лайнер прямо на брюхо на расположенное поблизости кукурузное поле, а потом эвакуировать пассажиров. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались в живых.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Известия» направили запросы в Минтранс, Росавиацию и крупнейшим аэропортам страны — Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково.

Сколько свалок вблизи аэропортов

РЭО неслучайно вышел с таким предложением к регулятору. Дело в том, что в прошлом году регионы со свалками в шестой подзоне должны были провести орнитологические исследования и оценить работу — как на местах отпугивают птиц . Результаты исследований локальные власти должны были представить в РЭО, оператор завершил их сбор и анализ в феврале этого года. Всего в 60 регионах работают 164 объекта с ТКО в чувствительных для аэропортов зонах. При этом 40% таких полигонов в 19 субъектах получили отрицательные заключения и представляют особый риск для аэропортов , рассказали в операторе.

Но это лишь часть информации: ранее «Известия» писали, что более 60 свалок около аэродромов вообще нелегальные. Эти объекты также расположены в радиусе менее 15 км от аэропортов и потенциально могут привлекать большие скопления птиц . Такие объекты можно убрать лишь по решению суда, который должен определить, кто должен отвечать за этот процесс.

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В общем объеме ТКО на органику приходится 30–50% потока, в случае ее захоронения выделяются запах, газ и фильтрат , объяснила «Известиям» замгендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова. По ее мнению, в дальнейшем следует запретить прямое захоронение органических отходов и выполнить две задачи . Прежде всего построить комплексы по переработке пищевых ТКО в компост, что позволит утилизировать органику в технический грунт . Более того, разработать региональные программы по вовлечению такого компоста в хозяйственный оборот, заметила она.

Эксперты оценили это предложение РЭО позитивно. Так, например, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев сказал «Известиям», что если сократить количество пищевых отходов, которые вывозят на мусорные полигоны вблизи аэропортов, то это сократит скопление птиц на них, а значит, уменьшит риски для гражданской авиации . Тем более эта инициатива не требует расходов от операторов аэропортов , что делает ее очевидным благом для них.

— Единственного решения орнитологической проблемы не существует. Поэтому авиационное сообщество использует разные подходы: от отпугивания птиц разными методами до информирования экипажей воздушных судов о рисках столкновения с пернатыми, диспетчеры сообщают им о больших стаях в районе аэродрома , — добавил он. — Аэропорты не имеют возможности устанавливать требования к операторам мусорных полигонов, максимум, что они могут сделать, — выкосить траву на своей территории, чтобы не допустить гнездование пернатых.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Если говорить о технической стороне вопроса, то реализация такого подхода может потребовать дополнительного финансирования и длительного срока запуска — сортировку отходов еще нужно организовать , сказал «Известиям» зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов. Плюс нужен дополнительный мониторинг на полигонах в районах аэропортов: часто информация от самих аэродромов остается без внимания .

— В крупных агломерациях вопрос с полигонами в той или иной степени решен, но требует постоянного контроля из-за застройки и образования хаотичных свалок вблизи аэропортов. А вот ситуация с аэродромами, у которых меньшая пропускная способность, совершенно другая — зачастую за свалками здесь не следят , — сказал он.