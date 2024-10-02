Стайное и явное: почти половина свалок около аэропортов оказались нелегальными

Почти половина всех свалок, расположенных возле аэропортов, оказались нелегальными. Они могут быть особо опасными для воздушных гаваней из-за скопления птиц . Всего специалисты Российского экологического оператора (РЭО) насчитали 149 таких полигонов с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 63 регионах. По части объектов собственники уже запустили орнитологические исследования, чтобы понять, какие меры нужны для отпугивания птиц . Это могут быть лазерные установки, чучела, хищные пернатые и многие другие.

Сколько всего свалок в России

РЭО насчитал в России 149 полигонов с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вблизи аэропортов, из них 65 оказались нелегальными (информация актуальна на 1 сентября). Об этом «Известиям» рассказал гендиректор организации Денис Буцаев. Он отметил, что практически все они расположены в труднодоступных местах. Потенциально объекты могут привлекать массовые скопления птиц, которые будут угрожать безопасности воздушных полетов , подчеркнул он.

По словам эксперта, эти полигоны и свалки находятся в радиусе менее 15 км от контрольных точек аэродрома . Как правило, воздушные гавани самостоятельно рассчитывают их — речь идет о расстоянии до геометрического центра главной взлетно-посадочной полосы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Собственники полигонов должны провести орнитологические исследования, чтобы выяснить, привлекают ли их объекты массовые скопления птиц или нет. Если да, то они могут представлять опасность для полетов. Нам известно, что владельцы 57 полигонов уже заключили договоры для того, чтобы провести такую работу , — отметил Денис Буцаев. — Если специалисты выявят опасные объекты, то можно будет подобрать методы для отпугивания птиц. Это могут быть биоакустические установки, ракетницы, лазерные отпугиватели, муляжи (чучела), радиоуправляемые модели, а также хищные птицы .

Также важно будет разобраться с нелегальными свалками: всё зависит от того, в чьей собственности находится земельный участок , отметил эксперт. Если он принадлежит частному лицу, то на него и будет возложено бремя ликвидации объекта , пояснил Денис Буцаев. Чаще всего это делают через суд, по представлению природоохранной прокуратуры. Если нелегальная свалка расположена на земле, которая находится в госсобственности, то вопрос решают с помощью региональных законов, добавил он.

По данным РЭО, есть регионы, которые до сих пор не представили никакой информации о том, проводят ли они или планируют проводить на полигонах орнитологические исследования . Это Кабардино-Балкария, Республики Алтай, Тыва, Ингушетия, Хакасия, Тульская область, Хабаровский край, Чечня, Ямало-Ненецкий автономный округ. Местные власти должны контактировать с владельцами объектов, если же до них не получается достучаться, то к работе нужно подключать прокуратуру, добавил глава РЭО.

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в Домодедово Фото: ТАСС/Альберт Гарнелис

Власти Краснодарского края сказали «Известиям», что в регионе из 15 полигонов один находится вблизи аэропорта, это полигон в Ейске . По нему уже провели орнитологическое исследование, замечаний нет: объект действует. В Калужской области есть полигон рядом с международным аэропортом «Калуга», его вывели из эксплуатации в 2017 году . В Чувашии действующий полигон не привлекает и не создает массовые скопления птиц . В Нижегородской и Ростовской областях, Ставрополье нет полигонов, которые находятся в подлетной зоне аэропортов, отметили там.

«Известия» направили запросы в другие регионы, в Минтранс, Росавиацию. Редакция также отправила вопросы во все крупнейшие аэропорты страны.



В радиусе 15 км геометрического центра взлетно-посадочной полосы запрещено размещать объекты, которые способствуют привлечению и массовому скоплению птиц , сказали «Известиям» в Минприроды. Собственники таких объектов обязаны провести орнитологические исследования, по результатам которых «если объект не признается таковым, то может продолжать функционировать» . Если же полигон привлекает птиц, то его эксплуатация без мер защиты в шестой подзоне невозможна, подчеркнули там.

В Шереметьево отказались от комментариев, во Внуково сказали, что вблизи авиагавани нет действующих полигонов , а информацию о локальных свалках отправляют в Ространснадзор и органы прокуратуры. В пресс-службе «Воздушные ворота Северной столицы» сказали, что ближайший крупнейший ТКО расположен более чем в 20 км от аэропорта Пулково, то есть за пределами приаэродромной территории .

Чем опасны свалки вблизи аэропортов

Как правило, все громкие скандалы вокруг аэропортов были связаны с нелегальными свалками. Так было в 2017 году, когда Шереметьево строил третью взлетно-посадочную полосу. Объект с ТКО около стройки пришлось ликвидировать . В 2019-м подмосковное минприроды потребовало от местного Роспотребнадзора провести проверку в районе аэропорта Жуковский, где совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний». Тогда в 2 км от аэропорта обнаружили несанкционированную свалку , ее судьбу решали в суде. Владелец участка, компания «Вымпел К», тогда проиграла дело и должна была убрать ее.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Свалки представляют самую серьезную опасность для аэропортов, так как это место кормления, а значит, и притяжения птиц , сказал «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Основную угрозу представляют чайки за счет своего размера , более того, в отличие от других птиц они не проявляют никакого беспокойства при соседстве с аэродромом, отметил эксперт.

Например, именно эти пернатые стали причиной аварии в Жуковском, когда самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в кукурузном поле, после чего не вернулся к работе .

— В такой ситуации принципиально контролировать именно нелегальные свалки, потому что они появляются стихийно и на любом расстоянии от аэропорта. Если суточные пути миграции птиц пересекают местонахождение аэропортов, то незаконные объекты будут активно привлекать пернатых на аэродромы , — отметил эксперт. — Конечно, сейчас есть разнообразные решения для отпугивания птиц: тревожные крики, хлопки, визуальные эффекты, но они, как правило, вызывают привыкание у птиц, поэтому более эффективно сокращать кормовую базу для пернатых , то есть решать вопрос со свалками вблизи авиагаваней — не создавать для них точек притяжения.

Практически для всех аэропортов России вопрос мусорных полигонов достаточно актуален , особенно после 2017 года. Тогда власти сократили минимальное расстояние от аэродромов до свалок с 15 до 10 км, а в ряде случаев и до 7,5 км , сказал «Известиям» зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.

— Чтобы обеспечить безопасность полетов, нужно вернуться к норме в 15 км, эта дистанция уже проверена временем, любые ее уменьшения мы считаем недопустимыми . По нашим данным, Росавиация уже разрабатывает поправки в регулирование, которые могут увеличить эту дистанцию в зависимости от тех мер защиты, которые применяют на аэродроме против птиц, — заметил он. — Далее среди приоритетов — ликвидация любых существующих свалок внутри этого радиуса.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев