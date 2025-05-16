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Подделки исключат из системы маркировки «Честный знак»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Минпромторг подготовил поправки в правила маркировки обуви, парфюмерии, шин и упакованной воды, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Основная цель регулятора — ужесточить контроль за разрешительной документацией в системе маркировки «Честный знак». Речь идет о сертификатах, декларациях соответствия обязательным требованиям или свидетельство о государственной регистрации.

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Официально получить такие бумаги непросто: нужно направить продукцию в лабораторию на испытания, чтобы ее специалисты подтвердили: действительно, продукция соответствует техническим регламентам о безопасности и другим обязательным документам, пояснили «Известиям» в ассоциации производителей «Русбренд». Там добавили, что без этих документов продажи товаров в России невозможны, в противном случае речь будет идти о нелегальной продукции с сомнительным качеством, которая также может оказаться поддельной. Поэтому такие бумаги называют разрешительными.

Сейчас при регистрации продукции в «Честном знаке» бизнес представляет разрешительные документы. Правда, их никак не анализируют. Тогда как новые правила решат эту проблему: оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) с сентября будет подтверждать, например, в Росреестре, не истек ли срок действия разрешительных документов, не отозвал ли регулятор документы за нарушения. Если ЦРПТ зафиксирует, что документы потеряли свою актуальность, продукцию исключат из системы маркировки, следует из проекта поправок

«При вводе продукции в оборот предприниматели должны сообщать сведения о разрешительных документах — этот механизм планируют доработать в части введения дополнительных инструментов цифрового контроля и однозначной привязки такой документации к конкретным единицам продукции», — подтвердили «Известиям» в министерстве.

В ведомстве добавили, что новый подход позволит исключать тех участников системы маркировки, которые подменяют документы — например, используют бумаги на похожий товар, а также представляют в «Честный знак» недействительные или аннулированные сертификаты и декларации, в конце концов, продают намного больший объем партий, чем допускают выданные им разрешения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Код в мешке: марки «Честного знака» можно купить на «Садоводе»

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