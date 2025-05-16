Код в мешке: марки «Честного знака» можно купить на «Садоводе»

Код маркировки «Честного знака» для любого неоригинального или опасного товара можно купить в Москве максимум за 15 рублей , выяснили «Известия». Бороться с такой продукцией внутри системы власти предлагают дополнительными проверками разрешительных документов производителей обуви, парфюма, шин и воды . Речь идет о сертификатах и декларациях на товары, которые подтверждают их соответствие обязательным нормам. Почему новая мера не поможет очистить рынок от такой продукции — в материале «Известий» .

Как и за сколько можно купить коды маркировки без «Честного знака»

Коды системы маркировки «Честный знак» можно купить для нелегальных товаров, в том числе подделок. Например, марки на парфюмерию, которую включили в систему еще в 2019 году, сейчас можно приобрести на некоторых онлайн-площадках и на «Садоводе», по ним продукция неизвестного происхождения продолжает обращаться на рынке , сказала «Известиям» исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова. Оказалось, что это легко подтвердить на практике, что и сделали «Известия».

Журналисты редакции связались с несколькими компаниями в Сети, которые предлагают якобы аутсорсинговые услуги — по сути, они платно регистрируют предпринимателей в системе «Честный знак» . В одной из них код маркировки стоил от 3 до 15 рублей в зависимости от объема партии . Чтобы попасть в систему, нужно иметь электронную цифровую подпись, быть зарегистрированным как ИП и иметь разрешительные документы — сертификат или декларацию. Если у продукции нет документов, зарегистрироваться в «Честном знаке» невозможно , подчеркнули редакции в другой аналогичной компании, «Аксиома» — она также оказывает так называемые аутсорсинговые услуги.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Правда, если таких бумаг у предпринимателя нет, а желание торговать своей продукцией на маркетплейсах или в магазинах все-таки есть, то сделать документы несложно , добавили в «Аксиоме». Так, ее консультант предложил оформить декларацию в аккредитованной лаборатории за 13,5 тыс. рублей, документ, например, на кроссовки будет действовать в течение пяти лет , узнали «Известия». Правда, он будет действителен на одного производителя обуви, ее качество, безопасность и оригинальность при этом не имеют значения.

Систему маркировки внедрили в обязательном режиме в 2016 году, когда начали выдавать коды на меховые изделия. Сейчас в РФ идентифицируют большую линейку товаров: пиво, молочную продукцию, упакованную воду, консервы, велосипеды, фотоаппараты — всего более 20 категорий . Куратор системы — Минпромторг — создавал ее как механизм, который позволяет контролировать движение продукции от производителя до потребителя . Подразумевалось, что это очистит рынок от нелегальной продукции, с которой предприниматели не уплачивают налог, а также сократит количество контрафактных товаров, то есть подделки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Система маркировки является важным инструментом борьбы с нелегальным оборотом товаров. Цель этой работы — защитить права граждан и добросовестных участников рынка. Возможности цифрового контроля постепенно расширяются и совершенствуются , — отметили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Регистрация в системе бесплатная, позже у нее появилось название «Честный знак», а один цифровой код для единицы продукции стоит 50 копеек , уточнили в ЦРПТ. Опыт внедрения маркировки подтвердил ее эффективность в борьбе с нелегальным оборотом: в обувной отрасли доля легального рынка выросла на 18%, а продажи контрафакта сократились на 71%. В легкой промышленности объем реализации фальсификата уменьшилась на 36%, в парфюмерии — на 43% , рассказал «Известиям» вице-президент ЦРПТ Реваз Юсупов.

Эти данные основаны на том, что ФНС зафиксировала больший поток налоговых отчислений в этих отраслях. В случае с контрафактом речь идет об оценке Высшей школы экономики: она сравнивает данные производства и импорта с объемами продаж. Хотя, к примеру, по данным Российского союза кожевников и обувщиков, объем контрафакта сегодня составляет 120 млн пар при емкости рынка в 580 млн пар.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Маркировка обуви, введенная в 2020 году, по мнению отраслевого сообщества, пока не решает проблему незаконного оборота», — уверены в союзе. Это сказано в его февральском письме в Роскачество.

Участники рынка неоднократно сомневались в том, что система маркировки будет неуязвима, компании предполагали: предприниматели найдут способ обойти ее правила и продавать любую продукцию. Для того чтобы улучшить систему, вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил ведомствам проработать «исключение случаев нелегальной торговли кодами маркировки», Минпромторг и другие министерства уже работают в этом направлении .

Как власти предлагают решить проблему

Параллельно с работой над этим поручением Минпромторг подготовил поправки в правила маркировки обуви, парфюмерии, шин и упакованной воды, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года . Основная цель регулятора — ужесточить контроль за разрешительной документацией в системе «Честный знак» . Речь идет о сертификатах, декларациях соответствия обязательным требованиям или свидетельствах о государственной регистрации.

Официально получить такие бумаги непросто: нужно направить продукцию в лабораторию на испытания, чтобы ее специалисты подтвердили, что действительно товар соответствует техническим регламентам о безопасности и другим обязательным документам , пояснили «Известиям» в ассоциации производителей «Русбренд». Там добавили, что без этих документов продажи товаров в России невозможны, в противном случае речь будет идти о нелегальной продукции с сомнительным качеством, которая также может оказаться подделкой . Поэтому такие бумаги называют разрешительными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сейчас при регистрации продукции в «Честном знаке» бизнес представляет такие документы. Правда, их никак не анализируют. Тогда как новые правила решат эту проблему: оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) с сентября будет подтверждать, например, в Росреестре, не истек ли срок действия разрешительных документов, не отозвал ли регулятор документы за нарушения. Если ЦРПТ зафиксирует, что документы потеряли свою актуальность, продукцию исключат из системы маркировки , следует из проекта поправок Минпромторга.

— При вводе продукции в оборот предприниматели должны сообщать сведения о разрешительных документах — этот механизм планируют доработать в части введения дополнительных инструментов цифрового контроля и однозначной привязки такой документации к конкретным единицам продукции , — подтвердили «Известиям» в министерстве.

В ведомстве добавили, что новый подход позволит исключать тех участников системы маркировки, которые сейчас подменяют документы — например, используют бумаги на похожий товар, а также представляют в «Честный знак» недействительные или аннулированные сертификаты и декларации и в конце концов продают намного больший объем партий , чем допускают выданные им разрешения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Как рассказал «Известиям» вице-президент ЦРПТ Реваз Юсупов, на практике это будет выглядеть так: перед вводом в оборот центр будет проверять статус разрешительного документа и сверять сведения о товаре: возможно, бумаги отозвали или выпустили на другую продукцию. В случае несоответствия изделия невозможно будет продавать с маркировкой . В перспективе эти меры планируют масштабировать на все категории, где маркировка обязательна. Всё это позволит пресекать нарушения, что приведет к еще большему снижению нелегального оборота, добавил он.

Новое регулирование повысит эффективность действующего контроля за счет преимуществ, которые дает цифровая маркировка, в том числе за счет интеграции с государственными системами , сказали «Известиям» в Ассоциации производителей шин. Это автоматизирует процесс проверки наличия разрешительного документа и его статуса на этапе ввода в оборот . Если контрольный орган по объективным причинам признает выданный сертификат на продукцию недействительным, это позволит более оперативно остановить оборот опасной продукции, отметили там.

Фото: ТАСС/Максим Стулов

В Союзе производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») и в Российском союзе кожевников и обувщиков не предоставили комментарии.