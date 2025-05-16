Код в мешке: марки «Честного знака» можно купить на «Садоводе»
Код маркировки «Честного знака» для любого неоригинального или опасного товара можно купить в Москве максимум за 15 рублей, выяснили «Известия». Бороться с такой продукцией внутри системы власти предлагают дополнительными проверками разрешительных документов производителей обуви, парфюма, шин и воды. Речь идет о сертификатах и декларациях на товары, которые подтверждают их соответствие обязательным нормам. Почему новая мера не поможет очистить рынок от такой продукции — в материале «Известий».
Как и за сколько можно купить коды маркировки без «Честного знака»
Коды системы маркировки «Честный знак» можно купить для нелегальных товаров, в том числе подделок. Например, марки на парфюмерию, которую включили в систему еще в 2019 году, сейчас можно приобрести на некоторых онлайн-площадках и на «Садоводе», по ним продукция неизвестного происхождения продолжает обращаться на рынке, сказала «Известиям» исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова. Оказалось, что это легко подтвердить на практике, что и сделали «Известия».
Журналисты редакции связались с несколькими компаниями в Сети, которые предлагают якобы аутсорсинговые услуги — по сути, они платно регистрируют предпринимателей в системе «Честный знак». В одной из них код маркировки стоил от 3 до 15 рублей в зависимости от объема партии. Чтобы попасть в систему, нужно иметь электронную цифровую подпись, быть зарегистрированным как ИП и иметь разрешительные документы — сертификат или декларацию. Если у продукции нет документов, зарегистрироваться в «Честном знаке» невозможно, подчеркнули редакции в другой аналогичной компании, «Аксиома» — она также оказывает так называемые аутсорсинговые услуги.
Правда, если таких бумаг у предпринимателя нет, а желание торговать своей продукцией на маркетплейсах или в магазинах все-таки есть, то сделать документы несложно, добавили в «Аксиоме». Так, ее консультант предложил оформить декларацию в аккредитованной лаборатории за 13,5 тыс. рублей, документ, например, на кроссовки будет действовать в течение пяти лет, узнали «Известия». Правда, он будет действителен на одного производителя обуви, ее качество, безопасность и оригинальность при этом не имеют значения.
Систему маркировки внедрили в обязательном режиме в 2016 году, когда начали выдавать коды на меховые изделия. Сейчас в РФ идентифицируют большую линейку товаров: пиво, молочную продукцию, упакованную воду, консервы, велосипеды, фотоаппараты — всего более 20 категорий. Куратор системы — Минпромторг — создавал ее как механизм, который позволяет контролировать движение продукции от производителя до потребителя. Подразумевалось, что это очистит рынок от нелегальной продукции, с которой предприниматели не уплачивают налог, а также сократит количество контрафактных товаров, то есть подделки.
— Система маркировки является важным инструментом борьбы с нелегальным оборотом товаров. Цель этой работы — защитить права граждан и добросовестных участников рынка. Возможности цифрового контроля постепенно расширяются и совершенствуются, — отметили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Регистрация в системе бесплатная, позже у нее появилось название «Честный знак», а один цифровой код для единицы продукции стоит 50 копеек, уточнили в ЦРПТ. Опыт внедрения маркировки подтвердил ее эффективность в борьбе с нелегальным оборотом: в обувной отрасли доля легального рынка выросла на 18%, а продажи контрафакта сократились на 71%. В легкой промышленности объем реализации фальсификата уменьшилась на 36%, в парфюмерии — на 43%, рассказал «Известиям» вице-президент ЦРПТ Реваз Юсупов.
Эти данные основаны на том, что ФНС зафиксировала больший поток налоговых отчислений в этих отраслях. В случае с контрафактом речь идет об оценке Высшей школы экономики: она сравнивает данные производства и импорта с объемами продаж. Хотя, к примеру, по данным Российского союза кожевников и обувщиков, объем контрафакта сегодня составляет 120 млн пар при емкости рынка в 580 млн пар.
«Маркировка обуви, введенная в 2020 году, по мнению отраслевого сообщества, пока не решает проблему незаконного оборота», — уверены в союзе. Это сказано в его февральском письме в Роскачество.
Участники рынка неоднократно сомневались в том, что система маркировки будет неуязвима, компании предполагали: предприниматели найдут способ обойти ее правила и продавать любую продукцию. Для того чтобы улучшить систему, вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил ведомствам проработать «исключение случаев нелегальной торговли кодами маркировки», Минпромторг и другие министерства уже работают в этом направлении.
Как власти предлагают решить проблему
Параллельно с работой над этим поручением Минпромторг подготовил поправки в правила маркировки обуви, парфюмерии, шин и упакованной воды, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Основная цель регулятора — ужесточить контроль за разрешительной документацией в системе «Честный знак». Речь идет о сертификатах, декларациях соответствия обязательным требованиям или свидетельствах о государственной регистрации.
Официально получить такие бумаги непросто: нужно направить продукцию в лабораторию на испытания, чтобы ее специалисты подтвердили, что действительно товар соответствует техническим регламентам о безопасности и другим обязательным документам, пояснили «Известиям» в ассоциации производителей «Русбренд». Там добавили, что без этих документов продажи товаров в России невозможны, в противном случае речь будет идти о нелегальной продукции с сомнительным качеством, которая также может оказаться подделкой. Поэтому такие бумаги называют разрешительными.
Сейчас при регистрации продукции в «Честном знаке» бизнес представляет такие документы. Правда, их никак не анализируют. Тогда как новые правила решат эту проблему: оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) с сентября будет подтверждать, например, в Росреестре, не истек ли срок действия разрешительных документов, не отозвал ли регулятор документы за нарушения. Если ЦРПТ зафиксирует, что документы потеряли свою актуальность, продукцию исключат из системы маркировки, следует из проекта поправок Минпромторга.
— При вводе продукции в оборот предприниматели должны сообщать сведения о разрешительных документах — этот механизм планируют доработать в части введения дополнительных инструментов цифрового контроля и однозначной привязки такой документации к конкретным единицам продукции, — подтвердили «Известиям» в министерстве.
В ведомстве добавили, что новый подход позволит исключать тех участников системы маркировки, которые сейчас подменяют документы — например, используют бумаги на похожий товар, а также представляют в «Честный знак» недействительные или аннулированные сертификаты и декларации и в конце концов продают намного больший объем партий, чем допускают выданные им разрешения.
Как рассказал «Известиям» вице-президент ЦРПТ Реваз Юсупов, на практике это будет выглядеть так: перед вводом в оборот центр будет проверять статус разрешительного документа и сверять сведения о товаре: возможно, бумаги отозвали или выпустили на другую продукцию. В случае несоответствия изделия невозможно будет продавать с маркировкой. В перспективе эти меры планируют масштабировать на все категории, где маркировка обязательна. Всё это позволит пресекать нарушения, что приведет к еще большему снижению нелегального оборота, добавил он.
Новое регулирование повысит эффективность действующего контроля за счет преимуществ, которые дает цифровая маркировка, в том числе за счет интеграции с государственными системами, сказали «Известиям» в Ассоциации производителей шин. Это автоматизирует процесс проверки наличия разрешительного документа и его статуса на этапе ввода в оборот. Если контрольный орган по объективным причинам признает выданный сертификат на продукцию недействительным, это позволит более оперативно остановить оборот опасной продукции, отметили там.
В Союзе производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») и в Российском союзе кожевников и обувщиков не предоставили комментарии.
Но даже если решить вопрос с такими проблемами, как нелегальный рынок по оформлению разрешительных документов и покупке кодов маркировки, подделки всё равно продолжат поступать в «Честный знак», полагают в «Русбренде». Всё дело в том, что система никак не контролирует именно оригинальность товаров, уточнили в ассоциации. Ведь ее оператор не требует от компаний и ИП представлять доказательство того, что товар намерен маркировать правообладатель товарного знака, либо его официальный представитель, добавили там. А значит, это может сделать любой, кто импортирует или производит продукцию, используя чужой бренд, добавили в ассоциации.