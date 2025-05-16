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В финал конкурса «Лидеры России. Политика» прошли 105 человек

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Фото: t.me/politleader
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Более ста человек вышли в финал конкурса «Лидеры России. Политика». Им предстоит продолжение обучения в рамках образовательной программы проекта. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в Telegram-канале конкурса.

Оценочные мероприятия состоялись в Московской области в Мастерской управления «Сенеж» в течение четырех дней.

«Это не конкурс на должность. Это конкурс на возможность двигаться вперед, получать дополнительные знания, получать опыт наставников, поддержку и плечо наставников, возможность служить народу и своей стране. Вы в финале президентского проекта. А это значит, что для всех людей вы представляете кадровый резерв президента», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко перед закрытием очного этапа конкурса.

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в своей речи отметил, что участники, не дошедшие до финала, но попавшие в полуфинал, также останутся во внимании.

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Ранее, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что кадровая программа «Время героев» для участников спецоперации демонстрирует эффективную работу. При этом глава государства обратил внимание, что ветераны спецоперации хотели бы принести пользу стране в органах власти, однако сталкиваются с нехваткой образования и опыта работы. Он порекомендовал управленцам искать таких людей и всячески им помогать.

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