В финал конкурса «Лидеры России. Политика» прошли 105 человек

Более ста человек вышли в финал конкурса «Лидеры России. Политика». Им предстоит продолжение обучения в рамках образовательной программы проекта. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в Telegram-канале конкурса.

Оценочные мероприятия состоялись в Московской области в Мастерской управления «Сенеж» в течение четырех дней.

«Это не конкурс на должность. Это конкурс на возможность двигаться вперед, получать дополнительные знания, получать опыт наставников, поддержку и плечо наставников, возможность служить народу и своей стране. Вы в финале президентского проекта. А это значит, что для всех людей вы представляете кадровый резерв президента», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко перед закрытием очного этапа конкурса.

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в своей речи отметил, что участники, не дошедшие до финала, но попавшие в полуфинал, также останутся во внимании.

Ранее, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что кадровая программа «Время героев» для участников спецоперации демонстрирует эффективную работу. При этом глава государства обратил внимание, что ветераны спецоперации хотели бы принести пользу стране в органах власти, однако сталкиваются с нехваткой образования и опыта работы. Он порекомендовал управленцам искать таких людей и всячески им помогать.