Путин отметил эффективность программы «Время героев»

Кадровая программа «Время героев» для участников спецоперации демонстрирует эффективную работу. Об этом 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Платформа «Время героев» выстроена, работает эффективно. Там тысячи заявок, по-моему, 83, да, человека прошло на первом конкурсе, и требование между тем достаточно жесткие», — сказал он.

При этом глава государства обратил внимание на то, что ветераны спецоперации хотели бы принести пользу стране в органах власти, однако сталкиваются с нехваткой образования и опыта работы. Он порекомендовал управленцам искать таких людей и всячески им помогать.

«Это вот наш реальный золотой фонд. <...> Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее за ними, будущее страны. И им не страшно в руки страну передать будет, таким вот людям», — подчеркнул Путин.

Ранее в тот же день глава государства сообщил, что программы — аналоги «Времени героев» уже запущены во всех регионах РФ. Президент добавил, что благодаря таким проектам в местном самоуправлении появится новые лидеры, способные показывать пример самоотверженной работы.