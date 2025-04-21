Путин заявил о запуске аналогов программы «Время героев» во всех регионах РФ
Аналогичные проекту «Время героев» кадровые программы уже запущены во всех регионах РФ, благодаря им в стране появятся новые лидеры. Об этом 21 апреля сообщил президент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия».
«Напомню, что у нас действует федеральная кадровая программа «Время героев», аналогичные кадровые проекты уже запущены. Я просил об этом и хотел бы поблагодарить руководителей регионов, да и муниципалитетов за то, что вы это делаете, запущены эти программы на всех территориях, во всех регионах России», — сказал Путин.
Президент добавил, что благодаря таким проектам в местном самоуправлении появится новые лидеры, способные показывать пример самоотверженной работы.
Путин также отметил важность активного привлечения ветеранов СВО к работе на всех уровнях власти, включая муниципалитеты. Глава государства подчеркнул, что такие люди делом доказали свою силу, надежность и готовность решать сложные задачи в интересах России.
Кроме того, президент обратил внимание на то, что работники муниципалитетов в новых регионах РФ часто работают с риском для жизни и спасают других людей. Труд таких людей достоин самого искреннего уважения и благодарности, заявил Путин.
Ранее, 1 марта, в пресс-службе программы «Время героев» сообщили, что для работы на государственной службе за год прошли обучение 83 участника СВО. Отмечается, что за время реализации проекта новые назначения получили 27 слушателей первого потока.
Запуск программы «Время героев» анонсировал Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Российский лидер уточнил, что участникам спецоперации дадут возможность поступить в ведущие вузы и получить гражданскую специальность в приоритетном порядке.