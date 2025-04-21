Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию
Мир
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Мир
Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Общество
Путин отметил способность россиян преодолеть любые угрозы
Армия
ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили режим пасхального перемирия
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Армия
Путин сообщил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия
Мир
Султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Одессе трое мужчин выдавали себя за военкомов с целью похищения людей
Мир
Захарова заявила о неумении Запада конкурировать в торговле на основе права
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Спорт
Гол Свечникова помог «Каролине Харрикейнз» начать с победы плей-офф НХЛ
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Путин заявил о запуске аналогов программы «Время героев» во всех регионах РФ

0
EN
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Аналогичные проекту «Время героев» кадровые программы уже запущены во всех регионах РФ, благодаря им в стране появятся новые лидеры. Об этом 21 апреля сообщил президент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия».

«Напомню, что у нас действует федеральная кадровая программа «Время героев», аналогичные кадровые проекты уже запущены. Я просил об этом и хотел бы поблагодарить руководителей регионов, да и муниципалитетов за то, что вы это делаете, запущены эти программы на всех территориях, во всех регионах России», — сказал Путин.

Президент добавил, что благодаря таким проектам в местном самоуправлении появится новые лидеры, способные показывать пример самоотверженной работы.

Путин также отметил важность активного привлечения ветеранов СВО к работе на всех уровнях власти, включая муниципалитеты. Глава государства подчеркнул, что такие люди делом доказали свою силу, надежность и готовность решать сложные задачи в интересах России.

Кроме того, президент обратил внимание на то, что работники муниципалитетов в новых регионах РФ часто работают с риском для жизни и спасают других людей. Труд таких людей достоин самого искреннего уважения и благодарности, заявил Путин.

«Более половины всех обучающихся ветеранов СВО получают образование в частных вузах»
Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов — о программах адаптации ветеранов СВО

Ранее, 1 марта, в пресс-службе программы «Время героев» сообщили, что для работы на государственной службе за год прошли обучение 83 участника СВО. Отмечается, что за время реализации проекта новые назначения получили 27 слушателей первого потока.

Запуск программы «Время героев» анонсировал Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Российский лидер уточнил, что участникам спецоперации дадут возможность поступить в ведущие вузы и получить гражданскую специальность в приоритетном порядке.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025