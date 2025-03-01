В России для госслужбы по программе «Время героев» обучились 83 ветерана СВО

В рамках программы «Время героев» для работы на государственной службе за год прошли обучение 83 участника специальной военной операции (СВО). Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе программы на сайте.

«В первый поток программы по итогам отбора вошли 83 участника, они приступили к обучению 27 мая 2024 года. Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги в ходе СВО, управленческий опыт и потенциал», — указано в сообщении.

Отмечается, что за время реализации программы новые назначения получили 27 слушателей первого потока.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что программа «Время героев» эффективна и будет продолжаться.

Запуск программы «Время героев» анонсировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Российский лидер уточнил, что участникам спецоперации дадут возможность поступить в ведущие вузы и получить гражданскую специальность в приоритетном порядке.

Кадровая программа «Время героев» направлена на подготовку руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти из участников спецоперации на Украине.