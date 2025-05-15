Макрон обсудил с парой римским Львом XIV конфликт на Украине и ситуацию в Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 15 мая, поздравил с избранием папу римского Льва XIV и обсудил с ним усилия по прекращению огня «везде, где бушуют конфликты», в том числе на Украине и в секторе Газа.

«Мне впервые удалось поговорить с папой Львом XIV. Я еще раз поздравил его с избранием. Мы обсудили усилия по прекращению огня везде, где бушуют конфликты по всему миру, в частности, ради прочного и долгосрочного мира на Украине и в секторе Газа», — написал Макрон на своей странице в Х (бывш. Twitter).

Ранее, 11 мая, Лев XIV призвал к миру на Украине и прекращению огня в секторе Газа. Понтифик выступил с обращением против любых вооруженных конфликтов, напомнив о словах своего предшественника Франциска, выступавшего за прекращение кризисов.

О том, что новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США, стало известно 8 мая. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.