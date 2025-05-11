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Папа римский Лев XIV призвал к миру на Украине и прекращению огня в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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В своей первой проповеди папа римский Лев XIV призвал к завершению конфликтов на Украине, в секторе Газа и примирению Индии и Пакистана. Об этом 11 мая сообщили на сайте пресс-службы Святого престола.

Понтифик выступил с обращением против любых вооруженных конфликтов, напомнив о словах своего предшественника Франциска, выступавшего за прекращение кризисов.

«Призываю сделать всё необходимое, чтобы достигнуть как можно быстрее справедливого и крепкого мира на Украине, освобождения всех пленных и возвращения детей к своим семьям», — заявил он.

Понтифик отметил важность гуманитарной помощи сектору Газа и освобождения находящимся там заложников. Он отметил, что его «глубоко ранит» эскалация на Ближнем Востоке.

Папа римский добавил, что надеется на скорейшее завершение конфликта между Индией и Пакистаном, и подчеркнул важность переговоров в этом процессе.

Первосвященник из-за моря: новым папой римским стал американец
Роберт Фрэнсис Превост взял имя Лев XIV

В тот же день Лев XIV, выступая перед коллегией кардиналов, назвал искусственный интеллект (ИИ) одной из важнейших проблем человечества. Он отметил, что современные разработки ставят новые задачи в области защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.

О том, что новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США, стало известно 8 мая. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.

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