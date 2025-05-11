Папа римский Лев XIV призвал к миру на Украине и прекращению огня в секторе Газа
В своей первой проповеди папа римский Лев XIV призвал к завершению конфликтов на Украине, в секторе Газа и примирению Индии и Пакистана. Об этом 11 мая сообщили на сайте пресс-службы Святого престола.
Понтифик выступил с обращением против любых вооруженных конфликтов, напомнив о словах своего предшественника Франциска, выступавшего за прекращение кризисов.
«Призываю сделать всё необходимое, чтобы достигнуть как можно быстрее справедливого и крепкого мира на Украине, освобождения всех пленных и возвращения детей к своим семьям», — заявил он.
Понтифик отметил важность гуманитарной помощи сектору Газа и освобождения находящимся там заложников. Он отметил, что его «глубоко ранит» эскалация на Ближнем Востоке.
Папа римский добавил, что надеется на скорейшее завершение конфликта между Индией и Пакистаном, и подчеркнул важность переговоров в этом процессе.
В тот же день Лев XIV, выступая перед коллегией кардиналов, назвал искусственный интеллект (ИИ) одной из важнейших проблем человечества. Он отметил, что современные разработки ставят новые задачи в области защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.
О том, что новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США, стало известно 8 мая. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.