Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности России, одновременно освободив его от занимаемой ранее должности. Соответствующий указ был подписан 15 мая и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
До этого Салюков являлся главнокомандующим Сухопутными войсками России. Кроме того, в 2023 году высокопоставленный военный был назначен заместителем командующего Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации на Украине.
Также 17 апреля глава государства назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем главы государства в Конституционном суде РФ. До этого назначения Мезенцев занимал пост государственного секретаря Союзного государства.