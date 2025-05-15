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Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности России, одновременно освободив его от занимаемой ранее должности. Соответствующий указ был подписан 15 мая и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

До этого Салюков являлся главнокомандующим Сухопутными войсками России. Кроме того, в 2023 году высокопоставленный военный был назначен заместителем командующего Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации на Украине.

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Также 17 апреля глава государства назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем главы государства в Конституционном суде РФ. До этого назначения Мезенцев занимал пост государственного секретаря Союзного государства.

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